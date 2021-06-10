Mark Zuckerberg: Evden çalışmayı çok sevdim

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, evden çalışmayı çok sevdiğini ve bu süreyi en az 2022'nin ilk yarısına kadar uzattığını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, evden çalışma sistemine geçmişti.

Evden çalışma sisteminin ofis ortamına göre daha verimli olması nedeniyle Google ve Facebook dahil bazı şirketler, daha önce bu süreyi uzatma kararı almıştı.

MARK ZUCKERBERG: EVDEN ÇALIŞMAYI ÇOK SEVDİM

Facebook’un uzaktan çalışma şartlarını oldukça esnek tutmak için çalışmalar yaptığı ve evden çalışma sistemini kalıcı hale getireceği biliniyor.

Facebook kurucusu ve patronu Mark Zuckerberg, çalışanlarına yolladığı bilgi notunda bir sonraki senenin en az yarısını uzaktan çalışarak geçireceğini ifade etti.

Zuckerberg, “Geride kalan dönemde uzaktan çalışma tecrübesi, ailemle daha çok vakit geçirmemi sağladı ve bu beni daha mutlu biri yaptı. Ayrıca daha çok boş vakit bularak, uzun vadeli düşünerek, iş için daha üretken oldum.” ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, geçtiğimiz yıl şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin gelecek 5 ila 10 yılda uzaktan çalışabileceğini ifade etmişti.