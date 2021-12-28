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    Mark Zuckerberg, Hawaii'de 17 milyon dolara arazi aldı

    Sosyal medya patronu Zuckerberg, 'istenmeyen adam' ilan edildiği adada yeni arazinin sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 11:00
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    Mark Zuckerberg, Hawaii'de 17 milyon dolara arazi aldı

    Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, topraklarına toprak katmaya devam ediyor.

    Zuckerberg, Hawaii'nin Kauai adasındaki mülküne 445 bin metrekare daha ekledi.

    ZUCKERBERG'DEN TOPRAK HAMLESİ

    Satın alma, 2006'da barajı yıkılan ve 7 kişinin öldüğü sele neden olan bir rezervuarı da kapsıyor.

    Son eklemeyle birlikte Zuckerberg'ün "Ko'olau Ranch" olarak adlandırdığı mülkü, Kauai'nin kuzey kıyısında yaklaşık 6 milyon metrekareye ulaştı.

    Tamir edilmeyen ve yüksek riskli olduğu belirtilen rezervuara ilişkin Amerikalı milyarderin sözcüsü Ben LaBolt, söz konusu yapıyla ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmeye kararlı olduklarını söyledi.

    Mark Zuckerberg, Hawaii de 17 milyon dolara arazi aldı #1

    BU YIL İKİNCİ SATIN ALMA

    Business Insider'ın haberine göre, Mark Zuckerberg, bu yıl ikinci satın almayı gerçekleştirdi.

    Zuckerberg, mart ayında, Kauai'de bir halk plajı ve faaliyetteki büyükbaş hayvan çiftliğini barındıran arazi için 53 milyon dolar ödemişti.

    HALK TEPKİLİ: YENİ BİR MONARŞİ

    37 yaşındaki Zuckerberg'ün Hawaii'deki varlığı, 2014'ten bu yana tartışmalı hale gelmiş durumda.

    Birçok yerel sakin, Meta'nın sahibinin arazi alımlarını adanın tarihine saygı göstermeyen "yeni bir monarşi" olarak görüyor.

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