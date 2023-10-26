Mark Zuckerberg iddialı: Threads iki yıl içinde 1 milyar kullanıcıya ulaşacak Mark Zuckerberg, Threads'in iki yıl içerisinde 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşma ihtimali olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Meta, kısa süre önce merakla beklenen yeni sosyal medya platformu Threads’i Android ve iOS kullanıcıları için yayınlamıştı.

24 saat içinde 70 milyon kullanıcı sayısını aşarak rekor kıran ve ardından 100 milyon kullanıcıya ulaşan uygulama, son haftalarda giderek daha fazla kullanıcı kaybetmeye başladı.

Threads, çıkışının ilk günlerinde Twitter’ın günlük aktif kullanıcı sayısının beşte birine sahip olsa da bu sayı son günlerde yüzde 20 azalmış durumda. Açıldığında platforma üye olan 10 kişiden 7'si bir daha geri gelmedi.

Mark Zuckerberg iddialı

Threads'in CEO’su Mark Zuckerberg, uygulamanın mevcut aylık aktif kullanıcı sayısının 100 milyonun çok az altında olduğunu belirtti.

Zuckerberg, uygulamanın önümüzdeki iki yılda 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşma ihtimalinin de yüksek olduğunu iddia etti.

Yeni özellikler de işe yaramamıştı

Threads'in yakın zamanda duyurduğu yeni özellikler platform üzerindeki kullanıcı sayısını etkilemiş gibi gözükmüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Threads web uygulaması kullanıma sunuldu. Dijital analiz firması Similarweb'e göre, bu dönemde web sitesi üzerinden platforma gelen trafik artışı küresel olarak sadece yüzde 3 oldu.

Mobil istihbarat firması Sensor Tower, bu ayın başlarında Threads'teki günlük aktif kullanıcı sayısının platformun lansmanından bu yana yüzde 80'in üzerinde düştüğünü ve günde yalnızca 8 milyon kullanıcının uygulamayı kullandığını söylüyor.

Meta'nın sahip olduğu uygulama, daha fazla kullanıcı çekmek için yeni özellikleri test etmeye ve kullanıma sunmaya devam ediyor..