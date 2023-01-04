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    Mark Zuckerberg, metaverse inadından vazgeçmiyor

    Geçtiğimiz günlerde Meta'dan binlerce çalışanını işten çıkaran Mark Zuckerberg, şimdi de akıllı gözlük şirketi satın aldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 10:23
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 10:48
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    Mark Zuckerberg, metaverse inadından vazgeçmiyor

    Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, sanal gerçeklik evrenine adım atmış ve çatı şirketinin adını "Meta" olarak değiştirmişti.

    Şirket CEO’su Mark Zuckerberg, metaverse evrenindeki çalışmalar için oldukça yoğun bir mesai harcıyor.

    Mark Zuckerberg'in serveti eriyor

    Meta'nın temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıklamasının ardından hisseler yüzde 20 düştü. Mark Zuckerberg, bu yıl servetinin yüzde 61'ini kaybetti.

    Zuckerberg, şu anda 48,9 milyar dolar servet ile dünyanın en zengin 23'üncü kişisi. Meta CEO'su, 2022'ye 125 milyar dolarlık bir servetle başlamıştı.

    metaverse

    Yeni bir şirket satın aldı

    Meta yatırımcıları, Zuckerberg'in metaverse inadına dair endişelerini sık sık dile getirse de Zuckerberg'in durmaya niyeti yok.

    Meta, lens ve akıllı gözlük teknolojisinde devrim yapmış olan Hollanda merkezli Luxexcel'i satın aldı.

    Richard Vrie tarafından 2009'da kurulan Luxexcel, ilk başta 3 boyutlu baskı yöntemiyle reçeteli gözlük camı geliştiriyordu. Şirket son zamanlarda artırılmış gerçeklik alanında adından söz ettirmeye başladı.

    Meta, metaverse projeleri için sanal gerçeklik donanımları geliştirmek üzere kurduğu Reality Labs biriminin geçen sene 9 milyar dolardan fazla zarar ettiğini bildirmişti.


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