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    Mark Zuckerberg, San Francisco'daki evini 31 milyon dolara sattı

    Teknoloji milyarderi, 2012 yılında aldığı evin satışını, 3 katı fiyatına gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 16:08
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    Mark Zuckerberg, San Francisco'daki evini 31 milyon dolara sattı

    Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, ABD'deki evlerinden birini satmaya karar verdi.

    Facebook'un kurucu ortağı da olan Zuckerberg, San Francisco'daki evini 31 milyon dolara sattı.

    Evi aldığı fiyat

    Satışın, bu yıl şehirdeki en pahalı ev satışı olarak kayıtlara geçtiği belirtiliyor. Zuckerberg, Kasım 2012'de satın aldığı söz konusu ev için 10 milyon dolar ödeme yapmıştı.

    1928 yılında yapıldı

    Bloomberg'ün aktardığına göre, çeyrek dönümlük bir arazi üzerinde konumlu ev, 1928 yılında inşa edildi.

    Zuckerberg, Facebook'un halka arz edilmesinden aylar sonra evi satın almıştı. Kendisi ve eşi Priscilla Chan, 2013 yılında yenileme projesi kapsamında evde birtakım değişiklikler yapmıştı.

    Zuckerberg'ün mülkleri

    Teknoloji milyarderi, Silikon Vadisi, Tahoe Gölü ve Hawaii'de başka mülklere de sahip.

    Mark Zuckerberg, Bloomberg Milyarderler İndeksi'ne göre 61.9 milyar dolar net servetiyle en zenginler listesinin 17'nci sırasında bulunuyor.

    Mark Zuckerberg, San Francisco daki evini 31 milyon dolara sattı #1

    Mark Zuckerberg, San Francisco daki evini 31 milyon dolara sattı #2


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