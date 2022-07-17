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    Mark Zuckerberg, su kayağı yaptı

    38 yaşındaki teknoloji lideri, sörf tahtasıyla su üzerinde ilerlediği anları paylaştı. Zuckerberg'ün, bu kez güneş kremi sürmediği görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 10:36
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    Mark Zuckerberg, su kayağı yaptı

    Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, su kayağı yaparken görüntülendi.

    Geçtiğimiz yıl aynı su sporunu yaparken yüzünde güneş kremi görülen Zuckerberg, kremi "fazla kaçırdığı" gerekçesiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

    Bu kez güneş kremi sürmedi

    Son görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Zuckerberg'ün, bu kez güneş kremi sürmediği görüldü.

    Zuckerberg, yüzerken veya su sporları yaparken bolca güneş kremi sürme kararını "beyaz tenli" olmasıyla açıklıyor.

    "Güneş kremi nerede" diye sordular

    38 yaşındaki Zuckerberg için yapılan yorumlarda, "Ama güneş kremi nerede?" diye soruldu.

    Teknoloji lideri, geçen yılki görüntüsüne ilişkin, "Haddinden fazla güneş kremi sürdüğüm için özür dilemeyeceğim. Güneş kremi bence faydalı, bu fikrimin arkasındayım." şeklinde konuşmuştu.

    Mark Zuckerberg, su kayağı yaptı ViDEO

    Mark Zuckerberg, su kayağı yaptı #1

    Mark Zuckerberg, su kayağı yaptı #2

    Mark Zuckerberg, su kayağı yaptı #3

    Mark Zuckerberg, su kayağı yaptı #4


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