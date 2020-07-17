Mark Zuckerberg, Trump yönetimini eleştirdi

Mark Zuckerberg, koronavirüsle mücadelede Trump yönetimini başarılı bulmadığını ve hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.

Donald Trump’ın şiddet içeren söylemlerini aynen kullandığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Facebook, başlatılan boykot kampanyasıyla birçok şirketin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı.

TRUMP'I ELEŞTİRDİ

Facebook CEO'su, 1984'ten beri Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün direktörlüğünü yapan Amerikalı hekim ve immünolog Fauci ile yaptığı röportajda, koronavirüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında Trump yönetimini eleştirdi ve hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.





YETERİ KADAR TEST OLMAMASINDAN YAKINDI

Zuckerberg; ABD’deki salgının önlenebilir olduğu görüşünü dile getirerek, salgının ülkede bu boyuta ulaşmasının nedenlerinden biri olarak yeterli miktarda test ekipmanının bulunmamasını gösterdi.

Kamu görevlilerinin hala maske takıp takmama konusunu tartıştığının altını çizen Zuckerberg, bilim insanlarına yeteri kadar kulak verilmediğini öne sürdü.

ABD'nin koronavirüs tablosuna baktığımızda Zuckerberg'in pek de haksız olmadığını görüyoruz. Ülkede vaka sayısı 3 buçuk milyonu aşarken, yaklaşık 140 bin kişi de yaşamını yitirdi.