Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'a taciz davası

Dünyanın sayısı zenginlerinden olan Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan’ın eski çalışanları, ayrımcılık ve tacize maruz kaldıkları gerekçesiyle ikiliye dava açtı.

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan’ın eski çalışanları Mia King ve John Doe, ayrımcılık ve cinsel tacize maruz kaldıklarını öne sürdü.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Ocak 2017'den Mart 2019'a kadar ‘ev yöneticisi’ olarak görev yapan John Doe ile çifte güvenlik hizmeti sağlayan şirkette çalışan Mia King, mahkemeye başvurdu.

CİNSEL TACİZ, AYRIMCILIK VE MAAŞ GECİKTİRME

Davacılar ayrıca, Zuckerberg ve Chan’ı, cinsel taciz ve ayrımcılığın yanı sıra maaş ödemelerini geciktirmekle de suçladı.

“BU SUÇLAMALARIN BOŞA ÇIKACAĞINDAN EMİNİZ”

Chan ve Zuckerberg’ı temsilen açıklama yapan Ben LaBolt, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek “Aile ofisinde çalışan profesyonel ekiple gurur duyuyoruz ve arkadaşlarımızı haksız yere küçük düşürmeyi amaçlayan bu suçlamaların boşa çıkacağından eminiz.” diye konuştu.