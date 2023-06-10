Mark Zuckerberg'den Apple Vision Pro açıklaması Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde Apple tarafından tanıtılan karma gerçeklik gözlüğü hakkında konuştu.

Son zamanlarda metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

Apple, dün başlayan WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıttı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa çıkacak.

Mark Zuckerberg'den Apple Vision Pro açıklaması

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde Apple tarafından tanıtılan karma gerçeklik gözlüğü hakkında konuştu.

Facebook CEO'sunun, "Bilgisayar geleceğinin vizyonu olabilir, ancak benim istediğim bu değil." dediği öne sürüldü.

Meta'nın sanal ve artırılmış gerçeklik alanında lider konuma geçmeye çalışmasından dolayı yılda milyarlarca dolar harcadığı biliniyor. Bu durumun da bazı yatırımcılar arasında endişeye neden olduğu aktarıldı.

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğünün piyasaya sürülmesi büyük bir rekabet tehdidi oluşturuyor.