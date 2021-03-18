Marmara'da 12, Karadeniz'de 7 balık türünde mikroplastiklere rastlandı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Marmara'da 12, Karadeniz'de ise 7 balık türünde mikroplastik tespit edildi.

Son yıllarda dünya üzerinde plastik kullanımı oldukça artmış durumda. Ancak bu durum, doğaya zarar verdiği gibi yaşamı da tehdit ediyor.

Mikroplastikler, 5 mm'den daha küçük plastik parçacıklara deniyor ve bu parçacıklar nedeniyle özellikle deniz yaşamı ciddi şekilde etkilenebiliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan, son yıllarda plastiklerin okyanus ve denizleri tehdit eden en büyük çevresel etkenlerin başında geldiğini belirtti.

"CANLILAR BESİN ZANNEDEREK TÜKETİYOR"

Deniz canlılarının plastikleri besin zannederek tükettiğine ve bu durumun canlılar için büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Aytan, "Deniz canlıları mikroskobik boyuta inen plastikleri besin zannederek tüketiyor. Bu kirleticiler besin zinciri içerisinde ilerleyerek kontamine (bulaşı) olmuş su ürünleri ile soframıza kadar ulaşmakta." ifadelerini kullandı.

KARADENİZ'DE VE MARMARA'DA 19 TÜRDE MİKROPLASTİK BULUNDU

RTEÜ Mikro-plastik Araştırma Gurubu olarak 2013 yılından itibaren Karadeniz ve Türkiye denizlerinde kirliliği ve etkilerini araştırdıklarını kaydeden Aytan, "Yaptığımız çalışmalarda Marmara Denizi'nde 12, Karadeniz'de 7 balık türünde mikroplastik tüketimini araştırdık ve dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi bunu tespit ettik.

Mikroplastiklerin miktarı her geçen gün denizlerimizde artmakta. Çünkü üretilen plastik miktarı dünya genelinde artmakta. Denizlere giren miktar her geçen gün artmakta. Denizlerdeki kalıcı yapısını, ilişkili kimyasallar, toksik kimyasalları düşündüğümüzde mikroplastiklerin varlığı hem deniz yaşamı hem de insan sağlığı için büyük risk oluşturmakta." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Kızılırmak, Trabzon'da Değirmendere'de yürüttükleri TÜBİTAK projelerinde plastik miktarının fazla olduğunu tespit ettiklerine değinen Aytan, şu ifadeleri kullandı:

"Yine Marmara Denizinde mikro-plastik konsantrasyonu hem suda hem sedimandı oldukça yüksek. Ege Denizinin geneli Karadeniz ve Marmara'ya göre iyi olsa da özellikle İzmir Körfezi yüksek miktarda mikro-plastik kirliliğine rastladığımız bir nokta.

Hem Marmara hem Karadeniz'de balıkları inceledik ve incelediğimiz pelajik ve bentik (yüzey ve dip) tüm türlerde mikroplastik tüketimini tespit ettik."

MİKROPLASTİKLERİN ZARARLARI

Mikroplastikler doğayı tehdit ettiği gibi insanlara da ciddi zararlar verebiliyor. Biz farkında olmasak da bu yapılar çeşitli yollarla vücudumuza giriyor.

Birçok çalışma, mikroplastiklerin birçok deniz ve kara canlısı tarafından yutulabileceğini ortaya koyuyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar ise, 2 binden fazla deniz canlısının mikroplastik partiküllerden direkt olarak etkilendiğini gösteriyor.

Ayrıca deniz canlılarının insanlar tarafından tüketilmesimikro-plastiklerin dolaylı yollardan insan vücuduna girmesine neden oluyor.

Avustralya'daki İngiliz Uluslar Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'ne (CSIRO) bağlı araştırmacılar, okyanus derinliklerindeki plastik kirliliğinin 14 milyon tona yaklaştığını ve mevcut eğilimin sınırlanması halinde dahi, 2040 yılında dünyada karalar ve denizlerdeki plastik atık miktarının 710 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyor.