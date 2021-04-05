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    Mars helikopteri Ingenuity, uçuş için yüzeye yerleştirildi

    Dünya dışı bir gezegende havalanacak ilk helikopter olan Ingenuity, uçuş için Mars'ın yüzeyindeki yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 14:59
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    Mars helikopteri Ingenuity, uçuş için yüzeye yerleştirildi

    NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

    Perseverance aracının gövdesinde ise bir de Ingenuity adında Mars helikopteri vardı. Geçtiğimiz günlerde helikopterin kalkanını açan NASA, uçuş için son hazırlıklarını yapıyor.

    NASA, 8 Nisan'da planlanan ilk uçuş görevinin ertelendiğini ve 11 Nisan'dan önce yapılamayacağını açıklamıştı. Mars'ta ilk uçuş için çalışmalarını sürdüren kurum, helikopteri Mars yüzeyine yerleştirdi.

    mars

    11 NİSAN'DA HAVALANACAK

    Eğer her şey yolunda giderse, Ingenuity 11 Nisan'da havalanacak ve Dünya'dan farklı bir gezegende havalanan ilk helkopter olarak tarihe geçecek. Uçuş sırasında elde edilen veriler ise 12 Nisan'da Dünya'ya ulaşacak.

    Helikopter, havadan Mars yüzeyini görüntüleyecek ve gelecekteki insanlı Mars keşifleri için bölgeyi haritalandıracak. Ayrıca helikopterde bulunan ısıtıcı, aracın soğuk Mars geceleriyle başa çıkmasına yardımcı olacak.

    Yaklaşık 2 kiloluk helikopter, uçuş sırasında gücünü yanında bulunan Perseverance aracından almıştı. Ancak helikopter, Mars'a konumlandıktan sonra Güneş panellerini açarak kendi bataryasını doldurabilecek.

    PERSEVERANCE

    Mars helikopteri Ingenuity, uçuş için yüzeye yerleştirildi #3

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