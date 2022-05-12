Mars helikopteriyle olan iletişim koptu

NASA'nın Mars'taki minik helikopteri Ingenuity'nin sessizliğe gömülmesi, endişeye neden oldu.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de geçtiğimiz aylarda yüzeye yerleştirmişti.

Helikopterin ilk uçuşunu nisan ayında gerçekleştiren NASA, o tarihten bu yana hava aracını birçok kez yerden kaldırdı.

İletişim koptu

Mars atmosferindeki toz miktarının yüksek seviyelere ulaşması ve sıcaklıkların düşmesi, gezegendeki hava koşullarını ve helikopterin devrelerini olumsuz etkiledi.

Güneş enerjisiyle çalışan Ingeuity'nin Dünya'yla iletişimi bu zorlu koşullar nedeniyle geçen hafta kesildi.

1,8 kilogramlık helikopterin Dünya'yla iletişimini Mars'taki uzay aracı Perseverance sağlıyor.

Ingenuity, gömüldüğü sessizlik süresince Perceverance'la da iletişim kuramadı. NASA araştırmacıları, hava koşulları nedeniyle gezegene düşen Güneş ışığı miktarının azaldığını ve Ingenuity'nin enerji ömrünü uzatmak için düşük güç moduna geçtiğini düşünüyor.

İletişim yeniden sağlandı

İletişim kesintisinden bir gün sonra helikopterin bataryalarını yeniden şarj ettiği ve Perseverance'a sinyal gönderdiği ifade edildi. NASA, daha sonra helikopterle yeniden iletişim kurmayı başardıklarını açıkladı.

NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity havalandı (İLK UÇUŞ) - VİDEO

NASA, Ingenuity'nin uçuş denemelerinden gelen bulgular ışığında yeni nesil helikopterler geliştirmeyi hedefliyor.

Bu helikopterler mürettebatlı Mars görevlerinde astronotlar için yük taşıma işini üstlenecek ve uçurum, mağara, derin kraterler gibi ulaşılması zor yerleri inceleme görevlerini yerine getirecek.