Mars ile Ay yer değiştirirse hangi olaylar meydana gelir

Mars ile Ay yer değiştirirse hangi olaylar meydana gelir

Dünya'nın uydusu Ay ile Mars yer değiştirdiğinde, ortaya çıkabilecek sorunlara göz atıyoruz.

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

Artemis, uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak kullanılacak.

AY'IN YERİNDE MARS OLSA NE OLUR?

Peki Dünya'nın uydusu Ay'ın yerine, kızıl gezegen Mars olsaydı ne gibi değişiklikler olurdu? Bu sorunun cevabını aşağıdaki videomuzda anlattık. İyi seyirler.