Mars turistlerinin ilgisini çekebilecek 8 etkileyici yer

Gelecekte Mars'a gidecek insanların, kızıl gezegende ziyaret edebileceği 8 harika yeri sizler için listeledik.

MASA ve SpaceX gibi şirketler, gelecekte Mars'a insanlı sefer düzenleyerek orada bir yerleşim yeri kurmayı planlıyor. Bu da gelecekte turistlerin kızıl gezegeni ziyaret edebileceği anlamına geliyor.

Dünya'dan oldukça farklı bir yüzeye sahip olan Mars'ta; dev yanardağlar, derin kanyonlar ve kraterler gibi etkileyici yapılar bulunuyor. Bu da gezegende keşfedilecek çok fazla yerin olduğu anlamına geliyor.

Biz de sizler için, gelecekte Mars'a gidecek turistlerin keşfedebileceği 8 harika yeri listeledik.

1. OLYMPUS MONS

Olympus Mons, Güneş sistemindeki en büyük yanardağdır. NASA'ya göre Mars'taki Tharsis volkanik bölgesinde yer alan bu dağ, Arizona eyaletiyle aynı büyüklükte.

25 kilometrelik bir yüksekliğe sahip bu yanardağ, Mars ziyaretçilerinin gelecekte bir hayli ilgisini çekecek.

2. THARSIS VOLKANLARI

Olympus Mons'un çevresinde dolanırken, Tharsis bölgesindeki diğer yanardağların bazılarına bakmaya değer. NASA'ya göre yaklaşık 4 bin kilometre genişliğinde olan bu bölgede 12 dev volkan bulunuyor.

Yukarıdaki resim, 1980'de Viking 1 tarafından görüntülendiği şekliyle doğu Tharsis bölgesini gösteriyor.

3. VALLES MARINERIS

Mars, yalnızca Güneş sisteminin en büyük yanardağına değil, aynı zamanda en büyük kanyonuna da ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 3 bin kilometrelik bir uzunluğa sahip Valler Marineris kanyonunun nasıl oluştuğu ise bilinmiyor.

Bilim insanlarına göre bu kanyon, geçmişte Mars'ta bulunan aktif volkanların lavlarıyla meydana geldi.

4. KUZEY VE GÜNEY KUTUPLARI

Mars, Dünya'dakinden biraz farklı bileşimler içeren iki buzlu kutup noktasına sahip. Resimde görülen kuzey kutbu, 2008 yılında Phoenix iniş aracı tarafından yakından incelenirken, güney kutbu da yörünge verileriyle inceleme altında bulunuyor.

NASA'ya göre kış aylarında hem kuzey hem de güney kutupları öylesine soğuk ki atmosferdeki karbondioksit bile donuyor. Bu nedenle gelecekte Mars kutuplarına gidebilmek için dondurucu soğuğu göze almanız gerekiyor.

5. GALE KRATERİ VE SHARP DAĞI (AEOLIS MONS)





2012'de Curiosity aracının yüzeye inmesiyle ortaya çıkan Gale Krateri, geçmişte gezende su olabileceğine dair kapsamlı kanıtlara ev sahipliği yapıyor.

Curiosity, inişten haftalar sonra bir nehir yatağına rastladı ve krater tabanı boyunca yaptığı yolculuk sırasında daha kapsamlı su kanıtı buldu.

6. MEDUSAE FOSSAE

Medusae Fossae, Mars'taki en tuhaf yerlerden biri ve hatta bazı insanlar, bu yerin bir UFO kazası nedeniyle oluştuğunu düşünüyor. ABD'nin beşte biri büyüklüğünde bir volkanik yatak olan bu bölgenin, 500 milyon yıl boyunca yüzlerce kez gerçekleşen volkanik patlamalar nedeniyle oluştuğu tahmin ediliyor.

7. HALE KRATERİNDEKİ YAMAÇ ÇİZGİLERİ

Mars, sıcak havalarda dik kraterlerin kenarlarında oluşma eğiliminde olan, tekrarlayan eğim çizgileri adı verilen garip özelliklere ev sahipliği yapıyor. 2015 yılında NASA, hidratlanmış tuzlardan oluşan bu çizgilerin, yüzeyde akan suyun işareti olabileceğini açıklamıştı.

Ancak şirket daha sonra, çizgilerin kuru kum akışları nedeniyle oluşabileceğini belirtti.

Hakkında çok az bilgi olan bu gizemli yapılar, yabancı mikropları da barındırıyor olabilir. Bu nedenle gelecekte Mars ziyaretçileri, bu çizgilere yalnızca dürbünle bakmak zorunda kalacak.

8. HAYALET KUM TEPELERİ

Mars, atmosferi incelirken su buharlaştığı için çoğunlukla rüzgarla şekillenen bir gezegen. Ancak Noctis Labyrinthus ve Hellas havzasında bulunan hayalet kum tepeleri, geçmişte gezegenin şekillenmesinde suyun da önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Araştırmacılar, bu bölgelerin onlarca metre yüksekliğinde kum tepelerini barındırdığını söylüyor. Bilim insanlarına göre bu kum tepeleri, daha sonra tabanlarında bulunan su veya lavla tamamen aşınarak yok oldu.

Araştırmacılara göre, hayalet kum tepelerinin korunaklı alanlarında, radyasyondan ve rüzgardan korunarak saklanan mikroplar olabilir. Bu nedenle Mars'a yolunuz düşerse, bu gizemli yapıları uzaktan izlemenizde fayda var.