Mars yüzeyinin altında tuzlu göller keşfedildi

Roma Tre Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Mars yüzeyinin altında birçok göl olduğunu keşfetti. Bu durum, kızıl gezegendeki yaşam ihtimalini de güçlendirdi.

NASA ve SpaceX gibi şirketler, gelecekte Mars'a insanlı sefer düzenleyerek orada bir yerleşim yeri kurmayı ve yaşama dair kanıt aramayı planlıyor. Ayrıca gezegene gönderilen ve gelecekte gönderilecek araçlar da yaşama dair izleri arayacak.

YÜZEYİN ALTINDA GÖLLER TESPİT EDİLDİ

Roma Tre Üniversitesi'nden araştırma ekibi, Mars'ın yüzeyinin altında bir göl ve birkaç tuzlu gölet olabileceğini tespit edildi. Bu tespitin, Mars'ta yer altındaki göletlerde yaşayan canlılar olabileceği anlamına geldiği belirtildi.

Gezegenin yüzeyinin altında bir göl olabileceğini dile getiren İtalyan bilim insanları, 2 yıl sonra bahsi geçen bulgulara ulaşarak bu konuda daha fazla kanıt sundu.

Araştırma yaptıkları alanı yüzlerce kilometre genişleten bilim insanları, Avrupa Uzay Ajansı'nın araştırma uydusu Mars Express'in radarını da kullandı.

Araştırmacı ekip, Mars'ın buzlu yüzeyinin 1.5 kilometre altına gömülü 20 ile 30 kilometre uzunluğunda tuzlu suya sahip bir göl olduğuna dair daha çok kanıt bulduklarını söylüyor.

GELECEKTE BU BÖLGE YAKINDAN İZLENEBİLİR

Bu bulgular, Mars'ta mikrobik yaşam olma ihtimali olduğunu işaret ediyor. Yer altındaki göl ve göletlerin biyolojik açıdan "ilginç" olabileceğini ifade eden bilim insanları, bir sonraki uzay görevlerinin buraya odaklanmasını tavsiye etti.

MARS'TA YAŞAM VAR MI?

Bu soruya net bir cevap verebilen yok. Çünkü Dünya'dan oldukça farklı bir yüzeye sahip olan Mars'ta; dev yanardağlar, derin kanyonlar ve kraterler gibi etkileyici yapılar bulunuyor. Ayrıca kızıl gezegendeki atmosfer koşulları, Mars'ta yaşamı oldukça imkansız hale getiriyor.

NASA ise kızıl gezegene gönderdiği ve gelecekte göndereceği araçlarla, Mars'ta yaşama dair kanıt bulmaya çalışacak. Belki de bu araçların bazıları, göllerin olduğu bölgeye yoğunlaşarak, yer altındaki bu gizemli yapıları ortaya çıkaracak.