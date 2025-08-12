Mars'a gidecek astronotların sağlığı yapay zekaya emanet

Uzay ajansı NASA ve teknoloji devi Google, insanlığın Ay ve Mars'a yapacağı uzun süreli yolculuklar için kritik bir teknoloji geliştirmek üzere güçlerini birleştirdi.

İki kuruluş, astronotların sağlıklı kalmasını sağlayacak "Mürettebat Tıbbi Görevlisi Dijital Asistanı" (CMO-DA) adında bir yapay zeka doktoru üzerinde çalışıyor.

AMAÇ: "DÜNYA'DAN BAĞIMSIZ" TIBBİ BAKIM

Dünya'dan uzaklaşan görevlerde Houston ile anlık iletişim kurmanın imkansız hale gelmesi, yörüngede "Dünya'dan bağımsız" tıbbi bakım ihtiyacını doğuruyor.

Bu yapay zeka asistanı, bir doktorun olmadığı veya iletişimin koptuğu anlarda astronotların semptomları teşhis edip tedavi etmelerine yardımcı olmak üzere tasarlandı.

İLK TESTLERDE YÜZDE 88'E VARAN BAŞARI

Konuşma, metin ve görselleri anlayan çok modlu asistan, ilk testlerde oldukça başarılı sonuçlar verdi.

Doktorlar tarafından yapılan değerlendirmelerde, yapay zekanın kulak ağrısı ve yan ağrısı gibi senaryolardaki tanısal doğruluğu yüzde 80'e, ayak bileği yaralanmasında ise yüzde 88'e ulaştı.