Mars'ın kolonileştirilmesi yolunda dev bir adım atıldı Bilim insanları, Mars'taki mineralden, sürdürülebilir yerleşime olanak sağlayabilecek yeni bir malzeme geliştirdi.

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Mars'a insan yerleşimi fikri, artık bilim kurgu değil; uzay ajansları ve özel sektör, bu büyük hedefi gerçekleştirmek için çalışmalarını hızlandırıyor.

Mars kolonileşme planları, gelecekte insanlığın kızıl gezegene kalıcı bir şekilde ayak basmasını mümkün kılacak teknoloji ve stratejilere doğru ilerliyor.

NASA'nın Artemis programı ve SpaceX'in Starship roketi gibi projeler, Mars'a insan gönderme amacını destekleyen önemli adımlar atmayı amaçlıyor.

Artemis programı, Ay'a insan göndermeyi hedeflerken, aynı zamanda Mars'a yönelik teknolojik gelişmeler sağlamak amacıyla tasarlandı.

Starship ise Mars'a insan taşımak için özel olarak geliştirilen bir roket olarak dikkat çekiyor.

Mars'ta yaşam için dev adım

Bilim insanları, Mars'ta bol miktarda bulunan bir mineralden, kızıl gezegende sürdürülebilir yerleşime olanak sağlayabileceğini iddia ettikleri yeni bir malzeme geliştirdi.

Araştırmacılar, bir tür nano malzemenin Mars'ta temiz enerji üretimi ve yapı malzemelerinde kullanılmasına yönelik potansiyelini değerlendirdi.

Advanced Functional Materials adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, NASA'nın genellikle atık ürün olarak kabul ettiği malzemenin temiz enerji ve sürdürülebilir elektronik cihaz sağlamak üzere dönüştürülebileceğini ortaya koydu.

Mars'ta alçıtaşı mineralinin (kalsiyum sülfat) geniş kaynaklar halinde bulunduğu biliniyor ve kızıl gezegenin ilkel su içeriğinin çoğunu içerdiğine inanılıyor.

NASA'nın finanse ettiği birkaç araştırma programı, su buharı ve anhidrit diye bilinen bir atık madde oluşturmak için alçıtaşının kurutulmasının kullanımını araştırıyor.

Bu araştırmada bilim insanları Mars'taki alçıtaşından su elde etmek için yeni bir yöntem geliştirerek atık ürün olan anhidritin, gezegenin gelecekteki kolonizasyonunu sürdürmek ve desteklemek için daha fazla işlenebileceğini ortaya koydu.

Aralarında Birleşik Krallık'taki Sussex Üniversitesi'nden uzmanların da bulunduğu ekip, anhidriti işleyerek nanobeltlere dönüştürdü ve bunların temiz enerji ve sürdürülebilir elektronik cihazlar sağlayabileceğini gösterdi.