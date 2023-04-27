Mars’ın uydusu Deimos’un en net görüntüleri yayınlandı Bilim insanları, Mars'ın uydusu Deimos'un şimdiye kadar elde edilmiş en detaylı görüntülerini paylaştı..

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Son yıllarda özellikle ABD ile Çin arasında büyük kapışmalara sahne olan uzay yarışına, 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil olmuştu.

İlk uzay ve Mars görevi için bütün hazırlıklarını tamamlayan BAE, kızıl gezegenin atmosferini keşfe çıkacak 'Umut' adlı insansız uzay aracını 19 Temmuz 2021'de Japonya'dan fırlatmıştı.

Mars'ın uydusunu görüntüledi

Deimos, Mars'ın iki doğal uydusunun daha küçük ve en dışta olanına deniyor. Ortalama yarıçapı 6,2 km olan Deimos, Mars'ın yörüngesinde 30,3 saatte bir tur atıyor.

Bilim insanları, Mars'ın uydusu Deimos'un şimdiye kadar elde edilmiş en detaylı görüntülerini paylaştı..

Görüntüler, Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı’nın Mars Görevi (EMM) kapsamındaki Umut (Hope) Sondası tarafından yakalandı. Araç, Deimos’a 100 km kadar yaklaştı.

Mars’ın uyduları Deimos ve Phobos hakkında sınırlı bilgiye sahip olan bilim insanları, yeni gözlemlerle uyduların atmosferi, bileşimi ve kökeni gibi alanlarda daha fazla bilgi elde etmek istiyor.

"Umut" uydusu neler yapacak

BAE'ye yaklaşık 200 milyon dolara mal olan "Umut" uydusu, Mars'ın atmosferini detaylı bir şekilde inceleyerek, hava durumu ve iklim değişikliklerini takip edecek.

Umut görevinin, Mars atmosferinin incelemesinde bilim insanlarına çok değerli veriler sunacağı ve gezegenin iklimsel evrimine ışık tutabileceği belirtiliyor.

Umut uydusunda yer alan yüksek çözünürlüklü kameralar, atmosferden Mars yüzeyini fotoğraflayacak ve su buzlarını arayacak. Ayrıca araç, atmosferin alt kısımlarındaki toz ve su buharlarını da analiz edecek.