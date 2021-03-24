Mars'ın uzaya su sızdırdığı ortaya çıktı

Bilim insanları, Mars'ın mevsim değişimlerinde yaşanan fırtınalar nedeniyle uzaya su sızdırdığını tespit etti.

Son dönemlerde ABD ve Çin gibi ülkeler, Mars'ı daha yakından gözlemlemek için araç gönderiyor.

Bu çalışmaların amacı ise çok fazla sır barındıran kızıl gezege hakkında bilinmeyenleri tespit etmek.

Mars'ta henüz ortaya çıkmayan birçok gizem var ve bilim insanları, yeni çalışmalarla bu gizemleri ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Güneş sisteminin kızıl gezegeni olarak adlandırılan Mars'ta halen su bulunduğu görüşü yaygın. Yaklaşık 1 milyar yıl önce sıcak ve nemli olan gezegen, bugün yaşama elverişli değil.

UZAYA SU SIZDIRIYOR

Son olarak iki bilim insanı yaptıkları araştırmada Mars'ın halen tuttuğu az miktarda suyun uzaya sızdığını tespit etti.

Anna Fedorova ve Jean-Yves Chaufray, Avrupa Uzay Ajansı'ndan aldıkları verileri işledi. Fedorova çalışmaya ilişkin, "8 Mars yılı boyunca incelenmemiş olan yerden 100 kilometre yukarıya kadar atmosferdeki su buharı üzerinde çalıştık." dedi.

Mars'ın Güneş'e yakınlığına göre atmosferdeki su buharının seviyesi değişiyor. Kızıl gezegenin Güneş'e en yakın olduğu nokta 333 milyon kilometre mesafede.

Araştırma sonuçlarına göre Mars bu noktaya geldiğinde, yerden 90 kilometre yükseklikte su buharı tespit edildi. En uzak noktada ise bu yükseklik 60 kilometreye düştü. Kısacası Mars'taki su buharı gezegenden yükselerek uzaya karışıyor.