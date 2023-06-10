Mars'ta bir gün ne kadar sürer Mars'ın kendi etrafında dönüşünü tamamlaması yaklaşık olarak bir Dünya gününe eşittir. Mars'ta bir gün 24 saat 37 dakika sürmektedir.

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Mars'ın bir günü, Dünya'nın gününden biraz farklılık gösterir ve bu farklılık, gezegenin dönüş hızına bağlıdır.

Mars'ın dönme süresi ve dolayısıyla bir günün süresi hakkında daha fazla bilgi edinmek için astrofizik ve uzay bilimleri alanında yapılan araştırmalar ve gözlemler dikkate alınmıştır.

Mars'ın Güneş etrafındaki dönme süresi, Dünya'daki dönme süresine göre biraz daha uzundur. Dünya'da bir gün 24 saat sürerken, Mars'ta bir gün yaklaşık olarak 24 saat 37 dakika kadar sürmektedir.

Bu, Mars'ın dönme süresinin yaklaşık olarak 24 saat 37 dakika olduğu anlamına gelir.

1877 yılında hesaplandı

Bu bilgi ilk olarak, 1877 yılında Giovanni Schiaparelli adlı İtalyan astronom tarafından Mars'ı incelemek için kullanılan teleskopla gözlemler yaparak elde edilmiştir.

Daha sonra bu sonuçlar, 1965 yılında Mariner 4 adlı uzay aracının Mars'a gerçekleştirdiği uçuş sırasında elde edilen verilerle doğrulanmıştır.

Mars'ın bir gününün Dünya'ya kıyasla biraz daha uzun olmasının birkaç nedeni vardır. Bunlardan ilki, Mars'ın Dünya'dan daha yavaş dönmesidir.

Mars, Dünya'ya kıyasla daha büyük bir gezegen olduğu için dönme hareketi daha yavaş gerçekleşir. Ayrıca, Mars'ın eksen eğikliği de Dünya'dan farklıdır ve bu da güneş ışığının gezegenin yüzeyine düşme açısını etkiler.