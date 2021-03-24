Mars'ta bulunan helikopter, uçuş pistine doğru yola çıkacak

NASA, Dünya dışı bir gezegende havalanacak ilk helikopter olan Ingenuity'nin ilk fotoğrafını paylaştı. Helikopter, çok yakında kalkış bölgesine doğru yola çıkacak.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne iniş gerçekleştirmişti.

Kameralar ile donatılmış küçük bir Mars helikopterinin eşlik ettiği araç, Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

Söz konusu iniş sayesinde ilk defa Dünya'dan farklı bir gezegene helikopter gönderilmiş oldu.

MARS HELİKOPTERİ KALKIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

NASA, Ingenuity isimli Mars helikopterinden yeni bir fotoğraf paylaştı.

Perseverance’in Mars’a inişi son derece sert olduğundan Ingenuity, inişin yıkıcı etkilerinden korunmak için koruyucu bir kalkan ile kapatılmıştı.

Paylaşılan fotoğrafta, bu kalkanın tamamen açıldığını görebiliyoruz. Ancak helikopter, hala aracın altında katlanmış bir şekilde duruyor.

KALKIŞ PİSTİNE DOĞRU YOLA ÇIKACAK

NASA, Perseverance Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda, helikopterin birkaç gün sonra kalkış pistine gideceğini ve ilk test uçuşunu gerçekleştireceğini duyurdu.



