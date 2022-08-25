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    Mars'ta bulunan suyun yerleri haritada gösterildi

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından paylaşılan yeni Mars su haritası, kızıl gezegendeki suyun yerini gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 09:48
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    Mars'ta bulunan suyun yerleri haritada gösterildi

    Bilim insanları, yıllardır Mars'ta yaşamın kanıtlarını bulmak için çalışmalar yürütüyor. Araştırmacılara göre, yaşamın en büyük kanıtı ise gezegende suyun varlığına kanıt bulmak.

    Öte yandan, insanlı Mars görevleri için gezegendeki su veya donmuş su kaynakları da son derece önemli.

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından paylaşılan yeni Mars haritası, kızıl gezegendeki suyun nerelerde olduğunu gösteriyor.

    Mars Express'in yörünge araçlarından biri alan OMEGA ve NASA’nın CRISM aracından toplanan veriler kullanılarak oluşturulan harita, gezegenin son su ve su mineralleri konumlarını gösteriyor.

    Sulu mineraller oldukça fazla

    Bilim insanları, sulu minarellerin bolluğunu görünce oldukça şaşırdı. Çünkü bunda 10 yıl önce, Mars’ta bu tür konumlardan sadece 1000 tanesini biliyordu. Ancak yeni haritada, bunlardan yüz binlerce var.

    mineral

    Gelecekteki Mars keşif görevlerinde buralardaki konumlara iniş yapılarak detaylı incelemeler yapılabilir.

    2030’lu yıllarda gerçekleştirilmesi planlanan insanlı Mars görevleri tüm soruların yanıtını bulmamızı sağlayabilir.

    mars


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