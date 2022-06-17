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    Mars'ta insan çöpü bulundu

    NASA'nın Mars'a gönderdiği Perseverance aracı, gezegenin yüzeyinde çöp buldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 00:59
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    Mars'ta insan çöpü bulundu

    Gizemli gezegen Mars'a gönderilen ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne ait Perseverance aracı, bu kez pek de şaşırtmayan bir keşfe imza attı: İnsan çöpü.

    Araçtan bir şekilde kopan bir parça olduğu tahmin edilen termal malzeme parçasının 2 kilometre ötede bulunması, rüzgar ile savrulduğu yorumlarını da beraberinde getirdi.

    NASA’nın 'NASA's Perseverance Mars Rover' adlı Twitter hesabı, gezegenin yüzeyinde bulunan çöpe dair paylaşımda bulundu.

    "Ekibim beklenmedik bir şey fark etti"

    Maddenin 2021 yılında Perseverance’ın Mars yüzeyine inişinde aşırı hava değişimlerinden korunması için üzerine sarılan termal malzemenin parçaları olduğu bilgisi paylaşıldı :

    "Ekibim beklenmedik bir şey fark etti: Bu, 2021'deki iniş günümden gelmiş olabileceğini düşündükleri bir termal battaniye parçası, beni yere indiren roketle çalışan bir jet paketi."

    Mars ta insan çöpü bulundu #1

    Çöp oraya nasıl gitti

    Çöpün iniş takımlarının bulunduğu asıl yerden yaklaşık iki kilometre uzakta bulunan keşfedildiği bölgeye nasıl geldiğine dair soru ise cevabını bekliyor.

    "Bu parlak folyo parçası, sıcaklıkları kontrol etmek için kullanılan bir malzeme olan termal battaniyenin bir parçasıdır. Bunu burada bulmak sürpriz oldu: İniş yerimden yaklaşık 2 km ötede bulundu. Bu parça ondan sonra buraya mı indi, yoksa rüzgar mı savurdu?"

    Mars ta insan çöpü bulundu #2

    Mars ta insan çöpü bulundu #3


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