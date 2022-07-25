Mars'ta keşfedilen gizemli cisim kayboldu

Bir süredir Mars yüzeyinde incelemeler yapan Perseverance aracı, tuhaf bir cismin fotoğrafını çekmişti. Yeni fotoğrafta ise cismin yerinde olmadığı görüldü.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, yaptığı keşiflerle zaman zaman şaşırtıyor.

İpe benzeyen gizemli cisim

Mars’ta keşiflerine devam eden NASA’nın Perseverance aracı, geçtiğimiz günlerde dolanmış bir ip şeridine benzeyen garip bir cisim bulmuştu.

Bu dolanmış malzemenin en olası açıklaması olarak görevden kaynaklanan enkaz gösteriliyor.

Uzmanlara göre bu cisim, Mars'ın yüzeyine Şubat 2021'de ulaşan Perseverence aracubub iniş sürecinde araçtan kopan bir kablo parçası.

Yeni fotoğrafta cisim kayboldu,

16 Temmuz'da aynı araçla çekilen fotoğrafta, nesnenin yok olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, nesnenin rüzgar yüzünden sürüklenip gittiğini düşünüyor.

Perseverance, Mars yüzeyinde düzenli olarak yaptığı seyahatlerle bulabildiği her küçük parçayı topluyor ve bunları saklamak için numune tüplerine yerleştiriyor.

NASA, bu numuneleri 2030 yılında Dünya'ya getirmek üzere planlamalar yapıyor. Perseverance'ın, keşif faaliyeti için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor.