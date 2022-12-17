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    Mars'ta rekor deprem kaydedildi

    Mayıs ayında Mars'ı 10 saat boyunca sallayan rekor büyüklükteki depremin, önceki rekordan en az 5 kat daha büyük olduğu tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2022 - 03:58
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    Mars'ta rekor deprem kaydedildi

    Şimdiye kadar Mars'ta kaydedilen en güçlü deprem olmasının yanı sıra, kızıl gezegeni 10 saat boyunca sallayan en uzun deprem olduğu belirtildi.

    İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden sismolog John Clinton, "Bu tek depremin saldığı enerji, şimdiye kadar gördüğümüz diğer tüm depremlerin kümülatif enerjisine eşdeğer" dedi.

    Depremin büyüklüğü 4.7

    Jeofizik Araştırma Mektupları'nda yayınlanan depremin yeni analizi, büyüklüğünü 4.7 olarak belirledi.

    Bu, şimdiye kadar kaydedilen en güçlü depremin yaklaşık 9.5 büyüklüğünde olduğu Dünya standartlarına göre büyük bir deprem gibi gelmeyebilir.

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