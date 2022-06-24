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    Mars'ta su izlerini gösteren fotoğraflar

    NASA JPL sosyal medya hesabı, yaptığı paylaşımda Mars’ta suyu işaret eden görsellere yer verdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 14:30
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    Mars'ta su izlerini gösteren fotoğraflar

    NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende faaliyetlerine devam ediyor.

    Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta yaşam izleri ve su araştırmak da var.

    Mars'ta su izleri

    NASA'nın Curiosity Mars gezgini, 2 Mayıs 2022'de Mastcam'ını kullanarak sülfat içeren bir bölgenin görüntüsünü yakaladı.

    Merkezin yakınında görülen koyu renkli kayaların, antik akarsularda veya göletlerde biriken kumlardan oluştuğu düşünülüyor. Söz konusu görseller, NASA JPL Twitter hesabından yayınlandı.

    Mars ta su izlerini gösteren fotoğraflar #1

    NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki proje bilimcisi Ashwin Vasavada, “Yıllardır Sharp Dağı'nda gördüğümüz göl yataklarını artık görmüyoruz. Bunun yerine, zaman zaman etraflarında akan akarsuların olduğu kuru kum tepeleri gibi daha kuru iklimlere dair birçok kanıt görüyoruz.” dedi.

    Mars ta su izlerini gösteren fotoğraflar #2

    mars


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