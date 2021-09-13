Mars'ta yaşam ihtimalini artıran yeni gelişme

Mars'tan toplanan ilk kaya örneklerinin, uzun süre suyla temas etmiş olduğu belirlendi. Bu da kızıl gezegendeki yaşam ihtimalini güçlendiriyor.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Perseverance, üzerindeki bilimsel ekipmanların yardımıyla eskiden bir göle ev sahipliği yaptığı düşünülen Jezero Krateri'ni araştırıyor.

Kraterdeki kayaların incelenmesiyle ortaya çıkacak bilgiler; kraterdeki gölün ne zaman oluştuğuna, ne zaman kuruduğuna ve hangi yaşta olduklarına dair zaman çizelgesi çıkarılmasını sağlayacak.

İLK ÖRNEKLERİ TOPLAMIŞTI

NASA, 6 Eylül'de gerçekleştirilen numune toplama çalışmasının başarıyla tamamlandığını ve tüpe yerleştirildiğini duyurmuştu.

YAŞAM İHTİMALİ ARTTI

Mars’tan toplanan ilk kaya örneklerinin, uzun süre suyla temas etmiş olduğu belirlendi. Yapılan açıklamada, bu durumun Mars’ta eskiden yaşam olabileceği ihtimalini artırdığu belirtildi.

Mars projesinde görevli isimlerden Ken Farley tarafından yapılan açıklamada, “Toplanan ilk kayalar, potansiyel olarak yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre olduğunu ortaya koyuyor. Uzun bir süre burada suyun bulunması çok önemli.” dedi.

NASA'nın jeoloji uzmanı Katie Stack Morgan ise, “Bu kayalarla ilgili ilginç bir şey de yer altı suları ile sürekli etkileşim belirtileri göstermeleri.” ifadelerini kullandı.

Kayaların uzun süre suya maruz kalmasına dikkat çeken Morgan, kayaların içinde eski mikrobiyal yaşamı destekleyebilecek yaşanabilir belirtiler olabileceği görüşünü dile getirdi.

TUZ MİNERALLERİ DE BULUNDU

Öte yandan, Mars’tan toplanan kaya örneklerinde tuz minerallerinin de tespit edilmesi, Mars’ta daha önceden su bulunduğu iddialarını daha da güçlendirdi.

Görsel: Perseverance aranın numune toplamak için kayaya açtığı delik







DÜNYA'YA GETİRİLECEK

Perseverance'ın topladığı örnekler, gelecekteki başka bir görevde Dünya'ya gönderilecek ve inceleme altına alınacak.

Bilim insanları, söz konusu örneklerde eskiden Mars'ta yaşamış olabilecek mikroskobik canlı fosillerinin bulunabileceğini söylüyor.

Perseverance'ın bulguları, aynı zamanda gezegenin jeolojisini ve geçmişte Mars ikliminin nasıl olduğunu da ortaya koyacak.

Böylece gelecekte Mars'a gidecek astronotlar, gezegen hakkında önceden hazırlık yapabilecek.