Mars'taki gizemli bulutun sırrı çözüldü

2018 yılında Mars'taki bir volkan üzerinde görülen ve aralıklarla beliren gizemli bulutun nasıl oluştuğu ortaya çıktı.

Şu ana kadar birçok bilimsel araştırmaya ev sahipliği yapan Mars, günümüzde de hala gizemini korumaya devam ediyor.

2018 yılında Mars'taki bir volkanın üzerinde beliren uzun ve ince bir bulut, bilim insanlarını oldukça şaşırtmıştı. Aradan 2 yıl geçtikten sonra gizemli bulut yeniden aynı yerde belirmeye başlamıştı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) çektiği fotoğraflarda gizemli gaz kütlesi, Mars'ın 20 kilometre yüksekliğe sahip Arsia Mons volkanı üzerinde süzülürken birkaç kez görüntülenmişti.





SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Bilim insanları, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Mars Express uzay aracındaki kamerayı kullanarak ince ve uzun bulutun yaşam döngüsünü belirledi.

Görsel İzleme Kamerası (Visual Monitoring Camera) diye bilinen, yüksek çözünürlüklü ve geniş açılı kamerayla elde edilen bulgular yayınlandı.

Esrarengiz bulutun, rüzgarın gezegen yüzeyindeki dağlar veya volkanlar gibi topografik şekiller tarafından yukarı doğru itilmesiyle ortaya çıktığı belirlendi.

Araştırmada, Mars'ın ilkbahar mevsiminde ortaya çıkan bulutun uzunluğunun bin 800 kilometreyi, çapının da 150 kilometreyi bulabildiği belirtildi.

Yapılan araştırmaya göre gizemli bulut, birkaç ay boyunca her sabah hızla tekrarlayan günlük bir döngüden geçiyor.

Yanardağın batı yamacında 45 kilometre yüksekte gün doğumundan önce ortaya çıkan bulut, iki buçuk saat boyunca batıya doğru genişliyor.

Daha sonra genişlemeyi bırakan bulut, ortaya çıktığı ilk konumdan uzaklaşıyor ve yüksek irtifadaki rüzgarlar yüzünden batıya doğru sürükleniyor.

Günün ilerleyen saatlerinde Güneş'in yükselmesiyle hava sıcaklıkları arttığı için, bulut tamamen buharlaşarak ortadan kayboluyor.