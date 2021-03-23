Mars'taki gizemli örümcek şekillerinin sırrı çözüldü

Bilim insanları, Mars'taki gizemli örümcek şekillerinin nasıl meydana geldiğini ortaya çıkardı.

Son dönemlerde ABD ve Çin gibi ülkeler, Mars'ı daha yakından gözlemlemek için çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların amacı ise çok fazla sır barındıran kızıl gezege hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarmak.

Bu bilinmeyenlerden biri de Araneiform ismi verilen ve örümceği andıran yüzey şekilleriydi. Dünya'da veya Güneş sistemindeki başka herhangi bir gezegende bu tür çukurlara daha önce hiç rastlanmadı. Bu da örümcek şekillerini hem daha gizemli kılıyor hem de nasıl oluştuklarını anlamayı zorlaştırıyor.

BİLİM İNSANLARINDAN YENİ KANIT

Bilim insanları yeni araştırmada, bu şekilere ilişkin en popüler teoriyi destekleyen ilk fiziksel kanıtı elde etti.

Bu hipoteze göre örümcek şekilleri, donmuş karbondioksitin süblimleşmesiyle, yani sıvılaşmadan doğrudan gaz haline geçmesiyle ortaya çıkıyor.

ÖRÜMCEK ŞEKİLLERİNİN OLUŞMA NEDENİ

Mars'ın eksen eğikliği, Dünya'nınkine oldukça yakın olduğundan, mevsimsel sıcaklık değişimleri gezegenimize çok benziyor. Mars'ta sonbahar ve kış mevsimlerinde sıcaklıkta önemli düşüşler, ilkbahar ve yaz aylarında ise yeniden artışlar görülüyor.

Öte yandan Mars atmosferi, Dünya atmosferine kıyasla oldukça ince ve yüzde 95 oranında karbondioksitten oluşuyor. Ayrıca kızıl gezegen, Güneş'ten oldukça uzakta yer aldığından tüm mevsimler oldukça soğuk geçiyor. Kış geldiğinde atmosferdeki karbondioksit, özellikle yüksek enlemlerdeki yüzeyde donuyor.

Gaz ısındıkça ve genleştikçe basınç artıyor ve levhayı çatlatıyor. Böylece gazın kaçması için delikler oluşturuyor. Gaz deliklere dolarken Mars yüzeyinde örümceğe benzer bir kanal sistemi oluşturuyor.

Daha sonra gaz, basınç nedeniyle parçalanan malzemelerle birlikte hızla yukarı doğru püskürüyor. Üstteki buz levhası eridiğinde ise geriye "Araneiform" denen bu şekiller kalıyor.

Araştırma ekibi, araneiformlar üzerinde daha fazla çalışmanın, gezegenin çarpıcı mevsimsel süreçlerine daha fazla ışık tutacağını umuyor.



