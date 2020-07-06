Mars'taki Korolev Krateri'nin havadan görüntüleri

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Avrupa Uzay Ajansı, Mars Express uzay aracının çektiği görüntüleri işleyerek Korelev Krateri'nin kuş uçuşu videosunu oluşturdu.

Mars'ın etkileyici manzaralarını görebilmek için ne yazık ki kızıl gezegene gidemiyoruz.

Ancak şimdilik, bilgisayar ortamında veya gerçek fotoğraflardan oluşturulan videolara göz atma imkanımız var.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars'ın yörüngesinde bulunan Mars Express'teki Yüksek Çözünürlüklü Stereo Kamera'dan (HRSC) çekilen mozaik görüntüleri, topografi bilgileriyle birleştirdi ve farklı perspektiflerle kaydederek bir video haline getirdi.

Böylelikle Mars yüzeyinde bulunan 80 kilometre çapındaki Korolev Krateri'nin kuş uçuşu videosu oluşturuldu.

Mars'ın kuzey kesiminde bulunan Korelev Krateri, tamamen su buzuyla kaplı ve etrafında kum tabakası yer alıyor.

Kraterdeki su buzu kalınlığı, yaz aylarında bile 1 buçuk kilometreden fazla oluyor.

Korolev Krateri, Rus uzay teknolojisinin babası olarak bilinen baş roket mühendisi ve uzay aracı tasarımcısı Sergei Pavlovich Korolev’in ismini taşıyor.



