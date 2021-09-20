Mars'taki kraterlerin sırrı çözüldü: Yanardağlar

NASA, Mars'ın ömrü boyunca çok eski ve devasa yanardağlardan kaynaklanan binlerce kratere ev sahipliği yaptığını doğruladı.

Yıllardır kızıl gezegen Mars üzerinde araştırmalar yapan bilim insanları, yeni bir gizemi daha açıklığa kavuşturdu.

Bilim insanları, daha önce Mars yüzeyindeki devasa çöküntülerin göktaşı çarpmasından kaynaklandığını düşünüyordu. Ancak kraterlerin şekli, beklendiği gibi tamamen yuvarlak değil.

Bunun yerine, kraterlerin kenarlarında derin katmanlar ve kaya sıraları var ve bunlar da çökmeye işaret ediyor.

SEBEBİ YANARDAĞ PATLAMALARI

NASA'da görevli bilim insanları, Mars'ın ömrü boyunca çok eski ve devasa yanardağlardan kaynaklanan şiddetli patlamalara maruz kaldığını ve kraterlerin bu patlamalar sonucunda oluştuğunu doğruladı.

Mars'ın kuzeyindeki Arabia Terra adlı bölge, şimdiye kadar keşfedilen en şiddetli volkanik patlamalardan bazılarına ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 4 milyar yıl önce gerçekleşen bu patlamalar, 500 milyon yıllık bir süre boyunca havaya su buharı, karbondioksit ve kükürtdioksit yaydı.

Araştırmacılar, keşfedilmesi yanardağları bulmaktan daha kolay olan küle dair kanıtlar elde etti ve değişen volkanik aktiviteyle ilişkilendirilen çok sayıda minerale rastladı.





BAZI SORULAR GİZEMİNİ KORUYOR

Bilim insanları, her ne kadar kraterlerin kaynağının yanardağlar olduğunu tespit etse de hala cevaplanmamış bazı sorular var.

Bilim insanlarının Mars'ta meydana geldiğini düşündüğü türden süper patlamalara neden olabilen yanardağlar, Dünya'da gezegenin dört bir yanına dağılmış halde bulunur. Ancak Mars'ta aynı tip yanardağlar tek bir bölgede yer alıyor. Bunun nedeni ise henüz bilinmiyor.

NASA'dan jeolog Jacob Richardson, "Bu kadar küçük bir gezegen nasıl olur da tek bir yerde binlerce süper patlamaya neden olacak kadar kaya eritebilir?" dedi.