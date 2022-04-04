Mars'taki sesin iki farklı hızı olduğu ortaya çıktı

Mars'taki sesin iki farklı hızı olduğu ortaya çıktı

Mars'ta ses hızının Dünya'ya göre daha yavaş olduğu ve gezegendeki sesin iki farklı hızının olduğu tespit edildi.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve geçtiğimiz yılın başlarında kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıran Perseverance, aynı zamanda gezegendeki sesleri de kaydediyor.

SESLERİN İKİ FARKLI HIZI VAR

Perseverance aracının kaydettiği sesleri inceleyen bilim insanları, ilginç bir sonuca ulaştı. Seslerin iki farklı hıza sahip olduğu tespit edildi. Aynı zamanda Mars atmosferinin yapısı gereği sesler Dünya'dan daha yavaş.

Dünya'da sesin hızı saniyede 340 metre iken Mars'ta ise 240 metre. Mars'ın atmosferinin yüzde 95'i karbondioksitten oluşuyor. Bunun hıza etki ettiği belirtiliyor.

Ayrıca tiz sesler ve düşüş frekanstaki boğuk seslerin hızları da birbirinden farklı. Uzmanlar lazer sesinin saniyede 250 metre hızla ilerlediğini ifade etti.

Mars’ta geçirdiği 1 yıl içerisinde kendi sistemlerini ve Ingenuity helikopterinin sistemlerini deneyen Perseverance, ayrıca gezegenin kuzey bölgesindeki Jezero Krateri'nin zemininde 6 kaya örneği de topladı.

Mars gezgininin, gelecek iki yıl içerisinde olabildiğince kaya örneği toplayarak 2028’de gezegene iniş yapacak Mars Örnek Dönüş misyonuna aktarması isteniyor.

NUMUNELER DÜNYA'YA GELECEK

Perseverance, Mars yüzeyinde düzenli olarak yaptığı seyahatlerle bulabildiği her küçük parçayı topluyor ve bunları saklamak için numune tüplerine yerleştiriyor. NASA, bu numuneleri 2030 yılında Dünya'ya getirmek üzere planlamalar yapıyor.