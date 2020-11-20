Mars'taki toz hortumları, garip şekiller meydana getiriyor

Mars yörüngesinde dönen NASA uzay aracı, gezegenin yüzeyinde pençeye benzeyen tuhaf izler yakaladı.

NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter adlı uzay aracı, Mars'ın yörüngesinden kızıl gezegen hakkında veri toplamaya devam ediyor.

Mars yörüngesinde dönen NASA uzay aracı, gezegenin yüzeyinde pençeye benzeyen tuhaf izler yakaladı ve bu meteorolojik olay hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkardı.

NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter adlı uzay aracının topladığı görüntüler, Galle Krateri'nde bulunan kumulların üzerindeki toz hortumlarını gösteriyor. Bu küçük hortumlara, dalaz veya toz şeytanı da deniyor.

1985'TE KEŞFEDİLMİŞTİ

Mars'taki toz şeytanları, ilk olarak 1985'te Viking Orbiter tarafından keşfedilmişti. Mars'ın iklimini daha iyi anlamak için o zamandan beri bu şekillerin üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Mars'taki toz hortumları, normal hortumların aksine güneşli günlerde ortaya çıkıyor ve genellikle fırtınalarla ilişkilendirilmiyor. NASA daha önce, 20 kilometre yüksekliğe ulaşan toz şeytanları gözlemlemişti.

Toz şeytanlarını incelemek, bilim insanlarını Mars'ın yüzeyindeki değişiklikler hakkında bilgilendirebilir. Yüzeydeki tozun nasıl hareket ettiğini anlamak, kumulların nasıl ve nerede oluşabileceğini de açıklayabilir.

Bu da uzay ajanslarının ve şirketlerinin iniş alanlarını ve hatta gelecekteki kolonileri kuracak potansiyel alanları daha iyi planlamasını sağlayabilir.