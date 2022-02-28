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    Mars'taki tuhaf cismin sırrı çözüldü

    NASA'nın Perseverance aracının çektiği gizemli cismin ne olduğu anlaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 11:10
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    Mars'taki tuhaf cismin sırrı çözüldü

    NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve geçtiğimiz yılın başlarında kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

    Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıran Perseverance, zaman zaman bulgularıyla şaşırtıyor.

    Perseverance gezgini tarafından çekilen bir karede görülen tuhaf silindir benzeri cisim, bir kez daha herkesi heyecanlandırdı.

    Bunun, kızıl gezegendeki eski uygarlığın bir eseri veya düşmüş bir UFO parçası olabileceği bile iddia edildi.

    MARS

    NASA KALINTISI ÇIKTI

    Yukarıda gördüğünüz gizemli cismin NASA'ya ait bir kalıntı olduğu ortaya çıktı. Bazı kişiler ise bu durum nedeniyle NASA'yı kınadı.

    Bazı uzay meraklıları, insanların henüz ayak basmadığı bir gezegene çöp attığı için NASA'yı eleştiri yağmuruna tuttu.

    Özellikle NASA'nın yıllar içinde Mars'a gönderdiği hiçbir araç geri gelmedi. Bu nedenle şimdiden Mars'ta çeşitli enkaz kalıntıları birikti.

    Gelecekte görevlerin artmasıyla birlikte, daha fazla enkaz parçası gezegende birikecek.


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