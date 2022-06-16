Mars'taki tuhaf kayalar görüntülendi

Bir süredir Mars yüzeyinde incelemeler yapan Perseverance aracı, tuhaf bir kayanın fotoğrafını çekti.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, yaptığı keşiflerle zaman zaman şaşırtıyor.

Perseverance'ın Twitter hesabından paylaşımda bulunan NASA uzmanları, gizemli kayalıkların fotoğrafını yayınladı.

Yaklaşık bir otomobil büyüklüğünde olan Perseverance’ın son gönderdiği bir fotoğrafta, bir kayanın ucunda dengede duran büyük bir taş ve ağzını açmış bir yılana benzeyen bir kayalık görünüyor.

Kayalık katmanlarının yapısı, buralarda bir zamanlar bir nehir yatağının olduğunu düşündürüyor. Perseverance’ın araştırma yaptığı Jezero kraterinin bir zamanlar bir göl olduğundan şüpheleniliyor.

Kimyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir "eli" ve bir minik helikopteri olan Perseverance'ın, keşif faaliyeti için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor.