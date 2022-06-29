Mars'tan alınan örnekler, ölümcül organizmaları Dünya'ya getirebilir

Bilim insanları, Mars'tan alınan örneklere tutunan ölümcül organizmaların Dünya'ya gelebileceğini söylüyor.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve geçtiğimiz yılın başlarında kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıran Perseverance, topladığı örnekleri gelecek yıllarda Dünya'ya ulaştıracak.

Perseverance, Mars’ta olası yaşam belirtilerinin tespit edilmesi için örnek toplamayı sürdürürken, bazı bilim insanları bu çabalara temkinli yaklaşıyor.

Ölümcül organizmalar Dünya'ya gelebilir

Mars’tan gelecek numuneleri Dünya’ya getirmek için projeler geliştiren uzay ajansı, görevin güvenlik riskini "son derece düşük" diye nitelendirse de bazı gök bilimciler, numunelerin Dünya’da ölümcül organizmalar yayılmasına neden olabileceğini savunuyor.

Bazı bilim insanları ve uzay meraklıları, Mars'tan toplanacak numunelerin önce Dünya dışında, örneğin yörüngedeki bir laboratuvarda incelenmesini, ardından Dünya'ya getirilmesini öneriyor.

Scientific American dergisine açıklamalarda bulunan astrobiyolog Barry DiGregorio, "Numunelerin geri getirilmesi ulusal bir hedef olmamalı. Uzay yolculuğu yapan tüm ülkeler küresel bir çaba kapsamında verilerini gerçek zamanlı paylaşmalı. Aksi takdirde hiçbir ülke, diğerinin ne bulduğunu veya nasıl sorunlarla karşı karşıya kaldığını bilemez." dedi.



