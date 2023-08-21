Mars'tan canlı yayın mümkün mü? NASA, göktaşına lazer iletişim sistemi kuracak NASA, Dünya'dan yaklaşık 500 milyon km uzaklıktaki göktaşına lazer iletişim sistemi kurarak, gelecekteki uzay görevlerinde Dünya'ya video akışı sağlamak istiyor.

ensonhaber.com

NASA, uzayda ve Dünya'da daha karmaşık bilim verilerini iletmek ve hatta Mars'tan video akışı sağlamak gibi işlemleri gerçekleştirebilmek için yeni teknolojiler test ediyor.

Ajansın paylaştığı yeni bir blog gönderisine göre, NASA'nın Psyche sondası, ekim ayında Dünya'dan yaklaşık 497 milyon km uzaklıktaki göktaşına seyahat edecek ve lazer iletişim sistemi taşıyacak.

Bu sonbaharda başlayacak olan NASA'nın Derin Uzay Optik İletişimi ( DSOC ) projesi, lazerlerin uzayda kullanılan mevcut radyo frekans sistemlerinin kapasitesinin çok ötesinde veri iletimini nasıl hızlandırabileceğini test edecek.

Mars'tan video akışı yakında mümkün

Bir teknoloji gösterisi olarak bilinen DSOC, insanlığın bir sonraki dev sıçramasını desteklemeye yardımcı olacak geniş bant iletişiminin yolunu açabilir.

Örneğin gelecek görevlerde NASA, astronotları Mars'a gönderdiğinde buradan Dünya'ya video akışı sağlayabilir.

Yolculuğun ilk iki yılında cihaz, Güney Kaliforniya'daki iki yer istasyonuyla iletişim kurarak son derece hassas dedektörleri, güçlü lazer vericileri ve alıcı-vericinin derin uzaydan gönderdiği sinyalleri çözmek için yeni yöntemleri test edecek.

NASA, uzay ajansının yarım yüzyıldan fazla bir süredir güvendiği radyo dalgalarının bant genişliğini aşma potansiyeli nedeniyle lazer veya optik iletişime odaklanıyor.

Yeni teknoloji neler vadediyor

Hem radyo hem de yakın kızılötesi lazer iletişimi, verileri iletmek için elektromanyetik dalgalar kullanır, ancak yakın kızılötesi ışık, verileri önemli ölçüde daha sıkı dalgalar halinde paketleyerek yer istasyonlarının bir kerede daha fazla veri almasını sağlar.

Psyche üzerindeki alıcı-verici, uzay aracının yan tarafından çıkıntı yapan 8,6 inçlik (22 santimetre) açıklıklı bir teleskoba takılı ve daha önce hiç uçmamış bir foton sayma kamerası da dahil olmak üzere birçok yeni teknolojiye sahip.