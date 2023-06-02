Mars'tan Dünya'ya canlı yayın yapılacak Avrupa Uzay Ajansı, Mars Express isimli uzay aracının yıl dönümünü kutlamak için ilk defa aracın çektiği görüntüleri canlı yayınlayacak.

ensonhaber.com

Avrupa Uzay Ajansı tarafından kızıl gezegene gönderilen ve Mars'ın birçok yönünü araştırarak bilgiler toplayan Mars Express uzay aracı, zaman zaman Dünya'ya çeşitli fotoğraflar gönderiyor.

Avrupa Uzay Ajansı, Mars Express isimli uzay aracının yıl dönümünü kutlamak için ilk defa aracın çektiği görüntüleri canlı yayınlayacak.

Görüntüler, doğrudan uzay aracının Mars Web Kamerası olarak da bilinen Görsel İzleme Kamerasından (VMC) yayınlanacak.

Canlı yayın 1 saat sürecek

Yaklaşık 1 saat sürecek canlı yayın kapsamında, her 50 saniyede bir yeni bir görüntü yayınlanmış olacak.

Canlı yayının 2 Haziran günü saat 19.00'da başlaması planlanıyor. Yayın, Avrupa Uzay Ajansı'nın YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilecek.