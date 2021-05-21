Mavi tik başvuru formu yeniden Twitter'a geldi

Twitter mavi tik isteme özelliği hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Mikro blog platformu, mavi tik isteme özelliğini geri getirdiğini duyurdu.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, bildiğiniz gibi onaylanmış hesap özelliğiyle ünlü kişilerin kullandığı hesapları mavi tik ile etiketliyor.

İlk başlarda herkesin başvurabileceği hesap doğrulama özelliği, daha sonra Twitter tarafından kapatılmış ve hangi hesapların onaylacağına platform karar vermeye başlamıştı.

BAŞVURULAR YENİDEN AÇILDI

Sosyal medya platformu Twitter, "Mavi Tik" alma özelliğini bütün kullanıcıları için açtı. Bu sayede Twitter hesabı olan herkes, mavi tik başvurusu yapabilecek.

Twitter'da profilinizde mavi tikinizin olması için bazı kriterleri karşılamanız gerekiyor. Örneğin, iş ya da etkinlikler tarafından tanınan ve bilinen birisi olmanız gerekiyor.

Twitter, genelde müzisyenler, politikacılar, içerik üreticileri gibi işlerinde popüler insanlara bu mavi tik veriyor.

MAVİ TİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Daha önce mavi tik başvuru özelliği, ayrı bir form doldurularak yapılıyordu. Ancak Twitter, başvuru formunu artık hesabınıza entegre etmiş durumda.

Mavi tik başvuru yapabilmek için telefon numarası ile e-posta hesabı onaylanmış ve aktif bir Twitter hesabına sahip olmanız gerekiyor.

Eğer hesabınız temel yeterlilikleri karşılıyorsa, Hesap Ayarları bölümünde başvuru sekmesini görebilirsiniz. (Güncelleme kademeli olarak yayınlandığı için başvuru sekmesini henüz göremeyebilirsiniz.)

Buradaki formu doldurmanız ve gerekli olan kimlik bilgilerini vererek, başvuru sürecini tamamlamanız gerekiyor.