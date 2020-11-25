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    Mavi tik başvuru formu yeniden Twitter'a geliyor

    Mavi tik başvuru formu yeniden Twitter'a geliyor

    Twitter mavi tik isteme özelliği hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Mikro blog platformu, mavi tik isteme özelliğini geri getireceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 17:46
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 17:51
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    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, bildiğiniz gibi onaylanmış hesap özelliğiyle ünlü kişilerin kullandığı hesapları mavi tik ile etiketliyor.

    İlk başlarda herkesin başvurabileceği hesap doğrulama özelliği, daha sonra Twitter tarafından kapatılmış ve hangi hesapların onaylacağına platform karar vermeye başlamıştı.

    Twitter'ın hesap onayı için başvuru sayfasına girenler ise,"Onaylanmış hesap programımızın şu an için askıda olduğunu lütfen unutmayın. Şu anda yeni istekleri değerlendirmeye almıyoruz." uyarısıyla karşılaşıyor.

    twitter

    2021'DE YENİDEN AÇILIYOR

    Twitter, hesapların doğrulanmasını sağlayan ve özellikle tanınmış kişilere uyguladığı mavi tik için başvuru formunu, 2021’de yeniden başlatacak.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğrulama için uygun olacak hesaplar arasında devlet hesapları, şirketler, markalar, sivil toplum kuruluşları, haber medya hesapları, eğlence, spor, aktivistler ve organizatörler bulunacak.

    ONAYLANMIŞ HESAP KRİTERLERİ

    Twitter'ın yeniden onay başvurularını açması ile birlikte, kullanıcılar mavi tik için istek formu gönderebilecek. Ancak mavi tik alabilmeniz için aşağıdaki şartları da sağlamanız gerekiyor:

    • Geçerli bir profil fotoğrafı
    • Doğrulanmış telefon numarası
    • Twitter hesabının tüm kullanıcılara açık olması
    • Varsa kişisel blog sayfanız veya web sitenizin adresi
    • Twitter profilinde bulunun biyografi bölümünün doldurulmuş olması
    • Doğrulanmış e-posta adresi

    Bu şartların dışında Twitter, hesabınızın aldığı etkileşim rakamlarına da göz atıyor. Eğer takipçi sayınız fazla değilse ve gönderilerinize olan etkileşim sayısı çok az ise mavik tik almanız oldukça zorlaşıyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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