Mavi tik başvuru formu yeniden Twitter'a geliyor

Twitter mavi tik isteme özelliği hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Mikro blog platformu, mavi tik isteme özelliğini geri getireceğini duyurdu.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, bildiğiniz gibi onaylanmış hesap özelliğiyle ünlü kişilerin kullandığı hesapları mavi tik ile etiketliyor.

İlk başlarda herkesin başvurabileceği hesap doğrulama özelliği, daha sonra Twitter tarafından kapatılmış ve hangi hesapların onaylacağına platform karar vermeye başlamıştı.

Twitter'ın hesap onayı için başvuru sayfasına girenler ise,"Onaylanmış hesap programımızın şu an için askıda olduğunu lütfen unutmayın. Şu anda yeni istekleri değerlendirmeye almıyoruz." uyarısıyla karşılaşıyor.

2021'DE YENİDEN AÇILIYOR

Twitter, hesapların doğrulanmasını sağlayan ve özellikle tanınmış kişilere uyguladığı mavi tik için başvuru formunu, 2021’de yeniden başlatacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğrulama için uygun olacak hesaplar arasında devlet hesapları, şirketler, markalar, sivil toplum kuruluşları, haber medya hesapları, eğlence, spor, aktivistler ve organizatörler bulunacak.

ONAYLANMIŞ HESAP KRİTERLERİ

Twitter'ın yeniden onay başvurularını açması ile birlikte, kullanıcılar mavi tik için istek formu gönderebilecek. Ancak mavi tik alabilmeniz için aşağıdaki şartları da sağlamanız gerekiyor:

Geçerli bir profil fotoğrafı

Doğrulanmış telefon numarası

Twitter hesabının tüm kullanıcılara açık olması

Varsa kişisel blog sayfanız veya web sitenizin adresi

Twitter profilinde bulunun biyografi bölümünün doldurulmuş olması

Doğrulanmış e-posta adresi

Bu şartların dışında Twitter, hesabınızın aldığı etkileşim rakamlarına da göz atıyor. Eğer takipçi sayınız fazla değilse ve gönderilerinize olan etkileşim sayısı çok az ise mavik tik almanız oldukça zorlaşıyor.

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