- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Mayıs ayının en iyi orta segment telefonları belli oldu
Mayıs ayının en iyi orta segment telefonları belli oldu
- Haber Merkezi
- 03.06.2021 - 12:58
- Güncelleme : 03.06.2021 - 13:01
Özellikle son piyasaya çıkan üst segment akıllı telefonların bir hayli pahalı olması, tüketicileri orta seviye telefon modellerine yönlendirmiş durumda.
Ancak günümüzde piyasaya çıkan orta seviye akıllı telefonlar, dolar kurunun da etkisiyle fiyat olarak amiral gemisi modellerle yarışır hale geldi.
Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından AnTuTu, Mayıs 2021'in en iyi orta segment Android telefonlarını açıkladı. Gelin bu listede yer alan telefonlara daha yakından bakalım.
ZİRVEDEKİ MODEL: XIAOMI MI 11 LITE 5G
AnTuTu puanına göre, mayıs ayının en iyi orta sınıf Android telefonu Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Mi 11 Lite 5G modeli oldu. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefon, gücünü Snapdragon 780G'den alıyor.
Listenin ikinci sırasında ise MediaTek Dimensity 800 işlemcili Redmi 10X 5G var. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefon, her ne kadar ikinci sırada olsa da zirveyle arasında epey fark var.
Üçüncü sıraya baktığımızda ise, Snapdragon 768G işlemcisinden güç alan iQOO Z3 karşımıza çıkıyor.
MAYIS AYININ EN İYİ 10 ORTA SEGMENT TELEFONU
AnTuTu'ya göre, Mayıs 2021'in en iyi 10 orta segment android telefonu şu şekilde:
(Telefonların üzerine tıklayarak epey.com'dan detaylı özelliklere göz atabilirsiniz.)
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G - 530 bin 646
- Redmi 10X 5G - 455 bin 473
- IQQ Z3 - 446 bin 010
- Huawei Nova 8 Pro - 438 bin 835
- Huawei Nova 8 - 435 bin 575
- Honor 30 - 434 bin 827
- Honor X10 - 412 bin 814
- Redmi Note 9 Pro 5G - 404 bin 472
- Oppo Reno 5 5G - 403 bin 625
- Redmi Note 9 5G - 398 bin 213