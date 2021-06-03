Mayıs ayının en iyi orta segment telefonları belli oldu

Mayıs ayının en iyi orta segment telefonları belli oldu

Popüler akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, mayıs ayının en iyi orta segment Android akıllı telefonlarını açıkladı. İşte orta segmente damga vuran 10 akıllı telefon...

Özellikle son piyasaya çıkan üst segment akıllı telefonların bir hayli pahalı olması, tüketicileri orta seviye telefon modellerine yönlendirmiş durumda.

Ancak günümüzde piyasaya çıkan orta seviye akıllı telefonlar, dolar kurunun da etkisiyle fiyat olarak amiral gemisi modellerle yarışır hale geldi.

Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından AnTuTu, Mayıs 2021'in en iyi orta segment Android telefonlarını açıkladı. Gelin bu listede yer alan telefonlara daha yakından bakalım.

ZİRVEDEKİ MODEL: XIAOMI MI 11 LITE 5G

AnTuTu puanına göre, mayıs ayının en iyi orta sınıf Android telefonu Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Mi 11 Lite 5G modeli oldu. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefon, gücünü Snapdragon 780G'den alıyor.

Listenin ikinci sırasında ise MediaTek Dimensity 800 işlemcili Redmi 10X 5G var. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefon, her ne kadar ikinci sırada olsa da zirveyle arasında epey fark var.

Üçüncü sıraya baktığımızda ise, Snapdragon 768G işlemcisinden güç alan iQOO Z3 karşımıza çıkıyor.

MAYIS AYININ EN İYİ 10 ORTA SEGMENT TELEFONU

AnTuTu'ya göre, Mayıs 2021'in en iyi 10 orta segment android telefonu şu şekilde:

(Telefonların üzerine tıklayarak epey.com'dan detaylı özelliklere göz atabilirsiniz.)