Mayısta en çok indirilen mobil uygulamalar

Mayısta en çok indirilen mobil uygulamalar

Uygulama istatistiklerini takip eden araştırma şirketi SensorTower, mayıs ayında en çok indirilen mobil uygulamaları açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde sosyal medya platformlarına olan ilgi zirve yaptı.

Uygulama istatistiklerini takip eden araştırma şirketi SensorTower'ın, Mayıs 2021 uygulama raporu yayınlandı.

TIKTOK, MAYISTA 80 MİLYON KEZ İNDİRİLDİ

Şirketin raporuna göre, mayıs ayında en çok indirilen uygulamalar listesinin zirvesinde TikTok yer alıyor.

Yapılan açıklamalara göre TikTok, yalnızca mayıs ayında 80 milyon civarında indirme sayısına ulaşmayı başardı.

Listenin ilk 5 sırasında, Facebook'a ait uygulamalardan 4 tanesi yer alıyor. En çok indirilen uygulamalar listesinde ikinci sırada Facebook, üçüncü sırada Instagram, dördüncü sırada WhatsApp ve beşinci sırada Messenger karşımıza çıkıyor.

Mayıs ayının en çok indirilen uygulamalar, iOS ve Android işletim sistemlerinde zaman zaman farklılıklar gösteriyor.

Örneğin Google Play Store'da en çok indirilen ikinci uygulama Facebook olurken, App Store kullanıcıları, YouTube'u daha fazla tercih etmiş.

Öte yandan, sosyal medya uygulamalarının zirveye oynaması da artan popülerliklerini bir kez daha bizlere gösteriyor.