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- Mayısta en çok indirilen PlayStation oyunları
Mayısta en çok indirilen PlayStation oyunları
- Haber Merkezi
- 09.06.2021 - 17:41
- Güncelleme : 09.06.2021 - 17:49
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklenmişti. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası oldukça hareketli günler geçiriyor.
Mayıs ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. Resident Evil Village'ın zirveye oturduğu listeye gelin daha yakından bakalım.
MAYISTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5
- Resident Evil Village
- FIFA 21
- Returnal
- Subnautica: Below Zero
- It Takes Two
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Hood: Outlaws & Legends
- Assassin’s Creed Valhalla
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- NBA 2K21 Next Generation
MAYISTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4
- Resident Evil Village
- Minecraft
- Rust Console Edition
- Grand Theft Auto V
- NBA 2K21
- Mass Effect Legendary Edition
- FIFA 21
- The Crew 2
- Biomutant
- Subnautica: Below Zero
Resident Evil serisinin merakla beklenen yeni oyunu Resident Evil Village, geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.
PC platformundaki yükselişine hızla devam eden serinin yeni oyunu, Steam'de rekor bir açılışa imza atmayı başarmış ve ilk gününde 106 bin 631 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak serinin rekorunu kırmıştı.
Görünüşe göre PS4 ve PS5 sahipleri de harika bir çıkış yakalayan oyunu oldukça sevdi.
RESIDENT EVIL VILLAGE FİYAT
Resident Evil Village şu anda PC platformunda 279 TL, PlayStation Store'da 499 TL, Xbox Store'da ise 485 TL'ye satışa çıkmış durumda.
RESIDENT EVIL VILLAGE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
64-bit işlemci ve işletim sistemi
İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ／ Intel Core i5-7500
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 ve 4GB VRAM ／ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM
DirectX: Sürüm 12
Önerilen:
64-bit işlemci ve işletim sistemi
İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 ／ Intel Core i7 8700
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 ／ NVIDIA GeForce GTX 1070
DirectX: Sürüm 12