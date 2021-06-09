Mayısta en çok indirilen PlayStation oyunları

Mayısta en çok indirilen PlayStation oyunları

PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin Mayıs 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklenmişti. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası oldukça hareketli günler geçiriyor.

Mayıs ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. Resident Evil Village'ın zirveye oturduğu listeye gelin daha yakından bakalım.

MAYISTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5

Resident Evil Village

FIFA 21

Returnal

Subnautica: Below Zero

It Takes Two

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Hood: Outlaws & Legends

Assassin’s Creed Valhalla

Call of Duty: Black Ops Cold War

NBA 2K21 Next Generation

MAYISTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4

Resident Evil Village

Minecraft

Rust Console Edition

Grand Theft Auto V

NBA 2K21

Mass Effect Legendary Edition

FIFA 21

The Crew 2

Biomutant

Subnautica: Below Zero

Resident Evil serisinin merakla beklenen yeni oyunu Resident Evil Village, geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

PC platformundaki yükselişine hızla devam eden serinin yeni oyunu, Steam'de rekor bir açılışa imza atmayı başarmış ve ilk gününde 106 bin 631 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak serinin rekorunu kırmıştı.

Görünüşe göre PS4 ve PS5 sahipleri de harika bir çıkış yakalayan oyunu oldukça sevdi.

RESIDENT EVIL VILLAGE FİYAT

Resident Evil Village şu anda PC platformunda 279 TL, PlayStation Store'da 499 TL, Xbox Store'da ise 485 TL'ye satışa çıkmış durumda.

RESIDENT EVIL VILLAGE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ／ Intel Core i5-7500

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 ve 4GB VRAM ／ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM

DirectX: Sürüm 12

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 ／ Intel Core i7 8700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 ／ NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Sürüm 12