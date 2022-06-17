Media Markt, Teknosa, Sunny ve Vatan Bilgisayar'a soruşturma

Rekabet Kurulu; Media Markt, Teknosa, Vatan Bilgisayar ile Sunny hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ülkemizde faaliyet gösteren ve teknoloji ürün satışı yapan birçok şirkete soruşturma açıldı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, söz konusu firmaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

AA'da yer alan habere göre, Rekabet Kurumu'nun soruşturma açtığı şirketler arasında Media Markt, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Sunny var.

Rekabet Kurumu kararı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuru şu şekilde:

"Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi'nin rekabete hassas veriler hakkında bilgi değişiminde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği,

ve ayrıca,

- Sunny Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yeniden satıcılarına internet satış yasağı getirmek ve/veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak ve ayrıca Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi arasındaki dolaylı bilgi değişimine aracılık etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği

iddialarına yönelik yürütülen önaraştırmalar Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmalarda elde edilen bilgi ve belge ile yapılan tespitleri 18.05.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş., Vatan Bilgisayar San. ve Tic. İle Sunny Elektronik San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 22-23/370-M ve 22-23/371-M sayı ile karar verdi."