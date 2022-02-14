MediaTek, işlemci pazarındaki yükselişini sürdürüyor

Orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlarda en fazla tercih edilen yonga konumundaki MediaTek, yükselişine devam ediyor.

Akıllı telefonlara güç veren işlemciler, son yıllarda Qualcomm önderliğinde üretilmeye devam ediyordu.

Özellikle Snapdragon serisi işlemcilerle birçok modele güç veren ABD'li şirket, liderliği Tayvanlı rakibi MediaTek'e kaptırdı.

Dimensity 9000 yongası ile büyük bir başarı yakalayan MediaTek, 2022 yılına oldukça iyi başladı. Ocak ayını içeren yeni bir mali rapor paylaşan şirket, yarı iletken devleri arasında yükselişini sürdürdüğünü duyurdu.

YILLIK YÜZDE 23 BÜYÜDÜ

Ocak ayı verilerine göre MediaTek, yıllık bazda yüzde 23,1 artış yakalarken, aylık olarak yüzde 5,8 düşüş yaşadı.

Geçtiğimiz yıla kıyasla 2022 yılına inişli ve çıkışlı bir başlangıç yapan şirket, yılın ilk çeyrek gelirinin ise yaklaşık 4.7 milyar ile 5.1 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor.

2021 yılında yıllık yüzde 53’lük bir büyüme göstererek yeni bir rekora imza atan MediaTek, görünüşe göre bu yıl da pazardaki güçlü rakiplerini zorlamaya devame decek.

Şirketin CEO’su Cai Lixing, artan gelirin sektördeki 5G talebi ve amiral gemisi Dimensity 9000 ile bağlantılı olduğunu söylüyor.