MediaTek, şimdiden 6G çalışmalarına başladı

MediaTek, Finlandiya'daki Ar-Ge merkezinde 6G teknolojisini araştırmaya başlıyor.

5G teknolojisinin ardından hayatımıza girecek 6. nesil iletişim teknolojisi 6G için henüz çok erken.

Ancak biz henüz 5G’ye kavuşmamışken, birçok şirket şimdiden 6G teknolojisi hakkında araştırma yapmaya başladı bile.

MEDIATEK 6G EKİBİ KURDU

Bu şirketlerden biri olan Tayvanlı yarı iletken üreticisi MediaTek, şimdiden 6G Ar-Ge çalışmalarına başladı. Şirket, Finlandiya'daki Ar-Ge merkezinde 6G teknolojisini araştırmak üzere bir ekip kurdu.





Samsung, 6G teknolojisinin en geç 2028 yılında hazır olacağını ve aynı yıl içinde ticarileştirilip 2030 yılında kullanıcılara sunulacağını söylüyor. Bu nedenle MediaTek'in bu teknolojiyi geliştirmek için oldukça fazla zamanı var.

Bununla birlikte Huawei, Samsung, Qualcomm ve akıllı telefon sektörünün diğer büyük markalarının de şimdiden 6G için çalışmalara başladığını söyleyebiliriz.