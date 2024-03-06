Megapiksel benim için her şey diyenlere: 200 MP kameraya sahip en iyi telefonlar Son zamanlarda, akıllı telefon üreticileri adeta megapiksel savaşına girdi. Bu nedenle, günümüzde 200 MP kameraya sahip telefonların sayısı artıyor. Bu telefonlardan en iyi 10 tanesini listeledik.

ensonhaber.com

Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda piyasaya çıkardığı telefonlarla adeta megapiksel savaşına girdi.

8, 16, 24, 32 ve 64 derken, günümüzde 200 MP kameralara sahip telefonlar karşımıza çıkmaya başladı.

Megapiksel sayısı, bir kameranın veya bir akıllı telefonun kamerasının görüntü çözünürlüğünü belirleyen önemli bir faktördür.

Ancak, daha fazla megapiksel her zaman daha iyi görüntü kalitesi anlamına gelmiyor.

Üreticiler, yüksek megapiksel değerine sahip kameraları yalnızca bir pazarlama stratejisi olarak kullanıyor.

"Yine de yüksek megapikselden vazgeçemem" diyenler için, şu anda piyasadaki en iyi 200 MP kameralı telefonları listeledik:

1. Samsung Galaxy S24 Ultra

Ülkemizde 60 bin TL üstü bir fiyatla satılan Samsung Galaxy S24 Ultra, 200 MP kameraya sahip en iyi telefon olarak dikkat çekiyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan telefonda 12GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor.

2. Samsung Galaxy S23 Ultra

Serinin bir önceki modeli olan Galaxy S23 Ulta, yine 200 MP kameraya sahip. Ülkemizde 49 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılan telefon, gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alıyor.

3. Xiaomi 12T Pro

Xiaomi'nin 200 MP kameraya sahip sayılı modellerinden olan 12T Pro, gücünü Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden alıyor. Telefonun ülkemizdeki fiyatı ise 31 bin 500 TL'den başlıyor.

4. Redmi Note 13 Pro+

Ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde eden ve Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, bazı telefonlarında 200 MP kamera sensörünü tercih ediyor.

Bu telefonlardan biri olan Redmi Note 13 Pro+, Türkiye'de 23 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Telefonda 12GB RAM ve 512GB depolama alanı yer alıyor.

5. Honor 90

Geçtiğimiz yıllarda Huawei'den ayrılarak kendi yolunu çizen Honor da bazı modellerinde 200 MP kamera kullanılıyor.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinden güç alan Honor 90 modelinde, 200 MP kamera yer alıyor.

12GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip telefonun Türkiye fiyatı ise 16 bin 400 TL'den başlıyor.

6. Realme 11 Pro+

Çinli akıllı telefon üreticisi Realmde, 11 Pro+ modelinde 200 MP kamera kullanılıyor. 12GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip telefonu satın almak isteyenlerin, 20 bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor.

7. Meizu 21

2003 yılından bu yana piyasada olan ve bir zamanlar ülkemizde de popüler bir marka haline gelen Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, günümüzde rakiplerinin epey gerisinde kaldı.

Şirket, Meizu 21 modelinde 200 MP kamera tercih etse de bu telefon ülkemizde satılmıyor.

Son birkaç yılda satışları ciddi şekilde düşen ve Türkiye dahil birçok pazardan çekilen Çinli şirket, geçtiğimiz günlerde artık akıllı telefon üretmeyeceğini açıklamıştı.

8. Redmi Note 12 Pro+ 5G

Ülkemizde satılmayan bir başka 200 MP kameralı telefon Redmi Note 12 Pro+ 5G, gücünü MediaTek Dimensity 1080 işlemcisinden alıyor.

9. Infinix Zero Ultra

Bir diğer Çinli akıllı telefon üreticisi Infinix, Zero Ultra modelinde 200 MP kameralara yer veriyor. Ülkemizde satışta olmayan telefon, MediaTek Dimensity 920 işlemcisini kullanıyor.

10. Redmi Note 13 Pro

Tıpkı listemizde yer alan "Plus" versiyonunda olduğu gibi, Redmi Note 13 Pro modelinde de 200 MP kamera karşımıza çıkıyor.

16 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılan telefonun içerisinde; MediaTek Helio G99 işlemci, 12GB RAM ve 512GB depolama alanı yer alıyor.