Meksika'da hükümet, telefonlardan biyometrik verileri toplayabilecek

Meksika Senatosu, cep telefonu şirketlerinin kullanıcıların biyometrik verilerini toplamasına olanak sağlayan yasa tasarısını onayladı.

Akıllı telefonlarda kullandığımız yüz tanıma ve parmak izi taraması gibi biyometrik veriler, zaman zaman gizlilik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Meksika Senatosu, cep telefonu şirketlerinin kullanıcıların biyometrik verilerini toplamasına olanak sağlayan yasa tasarısını onayladı.

2 YIL İÇİNDE VERİLER HÜKÜMETE GİDECEK

Söz konusu tasarıyla, kullanıcıların yüz ve parmak izi taraması gibi biyometrik verilerini toplaması ve bu verileri hükümete sunması için şirketlere 2 yıl süre veriliyor.

Senatoda kabul edilen tasarı, imza için Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un masasına gönderilecek.

Lopez Obrador yaptığı açıklamada, bunun sadece bir kayıt olduğunu ve kimseyi gizlice dinlemeyeceklerini belirtti.

Lopez Obrador'un lideri olduğu Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) tasarının, cep telefonu kullanımının dahil olduğu gasp ve adam kaçırma gibi suçlarla mücadele için gerekli olduğunu söylüyor.

Diğer yandan, yasa karşıtları tasarının müşterilerin kişisel verilerini tehlikeye atacağını ve suçlarla mücadele konusunda çok da işe yaramayacağını ifade ediyor.

VERİLERİN SIZMA RİSKİ DE VAR

Yasa karşıtları, söz konusu biyometrik verilerin sızdırılması veya satılmasından endişe duyduklarını vurgulayarak böyle bir durumun da hırsız veya adam kaçıranların işine yarayacağını kaydetti.

Dijital Hakları Koruma Ağı'ndan yapılan açıklamada, cep telefonu kullanıcılarıyla ilgili bu tarz bilgileri sadece "baskıcı ülkelerin" istendiği belirtildi.

Açıklamada, suçluların istediklerini elde etmek için çipleri ve telefonları kolayca çalabildiği veya kopyalayabildiği vurgulandı.

MEKSİKA DAHA ÖNCE DE DENEMİŞTİ

Meksika'da 2008 ila 2011'de de tasarıdakine benzer bir uygulamanın denendiği, ancak kullanıcı bilgilerinin sızdırılmasının ardından buna son verildiği belirtildi.