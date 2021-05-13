Merakla beklenen Battlefield 6 yıl sonunda geliyor

Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı Battlefield'ın yeni oyunu için sonunda ilk resmi haber geldi. Battlefield 6, bu yıl sonuna doğru çıkış yapacak.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı ve oyun dünyasının popüler oyun serilerinden Battlefield, yeni oyunuyla çok yakında sevenleri ile buluşacak.

2002’den beri çıkan 10’u aşkın sayıda oyunuyla oyunculara kendine çeken Battlefield serisi, Call of Duty ile kıyasıya bir yarış halinde.

2018 yılında çıkan Battlefield 5'ten sonra sessizliğe bürünen geliştirici ekip, Battlefield 6 ile ses getiren bir dönüşe imza atmak istiyor.

YIL SONUNA DOĞRU GELİYOR

Geliştirici Electronic Arts, Battlefield 6'nın yılın son çeyreğinde yayınlanacağını resmen doğruladı.

Electronic Arts CEO’su Andrew Wilson, yeni oyun hakkında oldukça iddialı açıklamalar yaptı. Battlefield 6'nın etkileyici olacağı belirten Wilson, oyunun yeni nesil konsolları oldukça zorlayacağını ifade etti.

Yapılan açıklamalara göre Battlefield 6, eski ve yeni oyun konsollarıyla birlikte bilgisayar platformu için de yayınlanacak. Kısacası oyun, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ya da PC'de oynanabilecek.

Son olarak, oyunda bir de battle royale modu olacağı iddia edilse de henüz bu kounda resmi bir açıklama yok.

Battlefield 6'nın ilk tanıtımı haziran ayında gerçekleşecek. Bu nedenle oyun hakkındaki detaylı bilgileri önümüzdeki ay öğrenebileceğiz.