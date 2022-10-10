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- Merakla beklenen God of War: Ragnarok tamamlandı
Merakla beklenen God of War: Ragnarok tamamlandı
PlayStation 4 ve PlayStation 5'in en çok beklenen oyunlarından birisi olan God of War Ragnarok'un yapımında sona gelindi.
- Haber Merkezi
- 10.10.2022 - 11:22
- Güncelleme : 10.10.2022 - 11:31
Sony, 2020'de merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5'i tanıttıktan sonra, yeni oyun çalışmalarına başlamıştı.
Sony'den yapılan açıklamada, PlayStation 5 için özel bir God of War oyunu geliştirildiğini açıklanmıştı.
God of War: Ragnarok olarak gelmesi beklenen oyun, ardından yaşanan bazı sorunlar nedeniyle 2022'ye ertelenmişti.
God of War: Ragnarok tamamlandı
Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı yeni God of War oyunu God of War: Ragnarok oyununun geliştirilme süreci tamamlandı. God of War Ragnarok, 9 Kasım 2022'de çıkışını yapacak.
Türkiye'de ön siparişe açıldı
God of War Ragnarok, Türkiye'de ön siparişe açılmış ve fiyatı da belli olmuştu. İşte oyunun ülkemizdeki ön sipariş fiyatları:
- God of War Ragnarok PS5 - 799 TL
- God of War Ragnarok PS4 - 699 TL
- God of War PS5 Digital Deluxe Sürüm - 899 TL