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    Merakla beklenen God of War: Ragnarok tamamlandı

    PlayStation 4 ve PlayStation 5'in en çok beklenen oyunlarından birisi olan God of War Ragnarok'un yapımında sona gelindi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 11:31
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    Merakla beklenen God of War: Ragnarok tamamlandı

    Sony, 2020'de merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5'i tanıttıktan sonra, yeni oyun çalışmalarına başlamıştı.

    Sony'den yapılan açıklamada, PlayStation 5 için özel bir God of War oyunu geliştirildiğini açıklanmıştı.

    God of War: Ragnarok olarak gelmesi beklenen oyun, ardından yaşanan bazı sorunlar nedeniyle 2022'ye ertelenmişti.

    God of War: Ragnarok tamamlandı

    Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı yeni God of War oyunu God of War: Ragnarok oyununun geliştirilme süreci tamamlandı. God of War Ragnarok, 9 Kasım 2022'de çıkışını yapacak.

    god of war ragnarok

    Türkiye'de ön siparişe açıldı

    God of War Ragnarok, Türkiye'de ön siparişe açılmış ve fiyatı da belli olmuştu. İşte oyunun ülkemizdeki ön sipariş fiyatları:

    • God of War Ragnarok PS5 - 799 TL
    • God of War Ragnarok PS4 - 699 TL
    • God of War PS5 Digital Deluxe Sürüm - 899 TL

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